Cum puteți să transformați imposibilul în posibil? Lecția oferită de CEO-ul Pfizer

Dar Albert Bourla știa că va fi posibil și că un vaccin care să lupte împotriva virusului va putea fi creat pe repede-nainte. Bourla a fost conștient că dezvoltarea vaccinurilor este o misiune foarte dificilă. Și că poate dura între opt luni și până la 10 ani, dacă lucrurile merg bine. Dar știa și că lumea nu poate aștepta 18 luni sau mai mult, scrie site-ul Investors.

Bourla i-a spus echipei sale că termenul de 18 luni „nu va funcționa”.„Virusul va reveni în toamna acestui an, când va începe sezonul gripei”, a spus Bourla. „Așa că le-am spus: „Țineți cont de asta! Vreau un vaccin până în octombrie”.

Iar oamenii de știință de la Pfizer s-au făcut luntre-punte și au dat rezultatul dorit. După cum se știe, FDA din SUA a aprobat vaccinul anti-Covid de la Pfizer pe 23 august 2021, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani, fiind prima autorizare pentru cei din această grupă de vârstă.

Lecția primită de la mama: Fă imposibilul posibil!

Găsirea unei modalități de a lucra mai rapid poate suna ca o dorință iluzie. Dar realizarea imposibilului se află în genele lui Bourla, probabil moștenire de la mama sa. Familia lui Bourla este originară din Salonic, Grecia. S-a aflat printre cei 50.000 de evrei care au trăit acolo înainte de Holocaust. Se știe că mama lui Bourla a scăpat de la moarte pentru că un ofițer nazist s-a lăsat mituit în ultima secundă.

Așa că, atunci când tânărul Albert venea acasă și se plângea că are o temă grea sau o altă sarcină copleșitoare, mama sa îl mobiliza cu următorul discurs:”Nu-mi spune că e imposibil. Am stat în fața unui pluton de execuție și am supraviețuit. Nu-mi spune că nu poți face asta!”.

Pfizer împreună cu compania germană BioNTech (BNTX) au dezvoltat un vaccin în cel mai rapid timp. Studiile clinice au început în aprilie 2021. Studiile clinice de faza 3, cu 40.000 de participanți, au început în noiembrie 2020. Iar primele injecții au fost administrate luna următoare. Miliarde de oameni au primit vaccinul Pfizer și viața lor este acum mult mai în siguranță.

Lăsați cariera să vă ghideze

Calea lui Bourla din Grecia, până în vârful companiei Pfizer, este la fel de remarcabilă. A fost medic veterinar la un spital universitar și visa la o carieră în mediul academic. Pfizer l-a recrutat pentru a conduce grupul său de sănătate animală din Grecia. „Când am acceptat, am avut în minte că îmi iau un an sabatic, doar ca să realizez că îmi place foarte mult sectorul privat”, a spus el. „Și chiar mi-a plăcut”, a povestit Bourla.

Bourla s-a alăturat Pfizer în 1993, a venit în SUA în 2001 și a crescut constant. Și-a asumat responsabilități din ce în ce mai importante. A condus diferite divizii cheie Pfizer, fiind numit CEO al companiei în 2019 și adăugându-și titlul de președinte în ianuarie 2020.

Regândirea companiei a fost prima sa mișcare ca șef. Bourla a reorganizat afacerea companiei în domeniul sănătății, mergând pe principiul că ”Pfizer trebuie să se bazeze mai mult pe știință”.

Concentrați-vă pe inovație!

Un accent major pus pe inovație a făcut ca această companie să ajungă într-o poziție care să-i permită să efectueze cercetări privind vaccinurile. Deși a fost riscant să creeze un vaccin Covid-19, Bourla a simțit că nu are de ales. ”Eșecul nu era o opțiune. Dacă eșuam, atunci lumea avea să se confrunte cu probleme mult mai mari”, a povestit el.

Faceți pariuri inteligente

Dar Bourla nu s-a oprit aici. Pfizer a refuzat banii guvernamentali, simțind că supravegherea federală și birocrația ar încetini progresul. El s-a justificat astfel în fața consiliului de administrație de la Pfizer: „Dacă le iei banii, înseamnă să rămâi pe vecie legat de ei”.

Așa că oamenii de știință Pfizer s-au grăbit să găsească o formulă de vaccin. Apoi, a cerut inginerilor Pfizer să proiecteze echipamentul special necesar pentru a produce cantități mari de ARNm, de care compania ar avea nevoie dacă reușea să creeze vaccinul.

Continuați să vă asumați riscuri inteligente

Bourla a mers mai departe și a vrut să afle dacă inhibitorul de protează, dezvoltat pentru a lupta împotriva coronavirusului, ar putea fi modificat și pentru a lupta împotriva Covid. Testele arată că medicamentul antiviral de la Pfizer este eficient în proporție de 85% în prevenirea spitalizării când este administrat în termen de cinci zile de la primele simptome. În așteptarea aprobării FDA, Pfizer a crescut producția și poate scoate 5 milioane de doze pe lună începând cu 2022.