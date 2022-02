Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune că până acum nu a văzut niciun semn al reducerii prezenței militare rusești în apropiere de frontierele Ucrainei, adăugând că Rusia are cele mai multe forțe la graniță de la Războiul Rece încoace și totul este pregătit pentru atac.

Mai mult, acesta cere oficial Moscovei să retragă atât militarii, cât și armanentul din zonă. Anunțul vine după ce Ministerul rus al Apărării a anunțat că o parte din trupele poziționate la granița cu Ucraina se întorc la bazele lor, după încheierea unor exerciții militare.

Apel urgent al șefului NATO după decizia Rusiei

„Mâine, miniştrii de apărare ai NATO se vor întâlni pentru a discuta despre cea mai serioasă criză de securitate din ultimele decenii. Sunt semne care vin de la Moscova că diplomația, că discuțiile diplomatice ar trebui să continue. Asta înseamnă că trebuie să fim optimiști, dar cu precauție. Deocamdată până la această oră nu am văzut semne care să ne arate că tensiunile nu vor continua. Rusia are în continuare foarte multe forțe concentrate la granița cu Ucraina, cele mai multe de la războiul rece încoace.

Totul este pregătit pentru un nou atac, dar Rusia încă mai are timp să facă un pas înapoi, să oprească aceaste pregătiri pentru război și să lucreze în direcția păcii, să găsim o soluție pașnică. Aliații NATO au fost foarte clari când au spus că orice agresiune, orice inițiativă de agresiune din partea Rusiei va suferi, va avea un preț foarte scump. Suntem la curent cu toate acțiunile și cu toate intimidările Rusiei și știm exact ce Rusia vrea să facă. Vrem însă să ne asigurăm că acestea acțiuni de intimidare și agresiune nu vor continua”, a declarat Stoltenberg într-o conferință de presă.

Rusia pare pregătită în continuare de atac

Rusia a anunţat marți că va retrage la bază mai multe trupe, după ce exercițiile au fost finalizate, însă liderul NATO spune că nu a văzut nici o schimbare de atitudine din partea Rusiei.

„Până acum nu am văzut acest lucru, nu am văzut niciun semn al reducerii prezenței militare rusești la granița cu Ucraina, dar vom continua să monitorizăm, vom vedea îndeaproape ce face Rusia, iar semnele care vin de la Moscova despre dorinţa de a discuta pe cale diplomatică, de a se implica în diplomaţie, ne dau însă această impresie de optimism precaut şi vom vedea dacă într-adevăr această cale diplomatică se va reflecta într-un mod sau altul în ceea ce se întâmplă la graniţele Ucrainei”, a explicat șeful NATO.

Stoltenberg a cerut oficial Rusiei să-și retragă atât trupele, cât și tehnica militară din apropierea frontierelor.

„În același timp aliații NATO sunt pregătiți să intervină împotriva Rusiei. Pe 26 ianuarie am invitat Rusia la o serie de întâlniri în Consiliul NATO. Am trimis propuneri clare pentru o agendă, am ascultat care sunt îngrijorările Rusiei, le-am exprimat pe ale noastre și am cerut să căutăm împreună o înțelegere comuna. Suntem pregătiți să discutăm despre relațiile NATO cu Rusia, despre Uniunea Europeană și securitatea acesteia şi să vorbim despre transparența Rusiei și a controlului armelor, dar nu vom face compromisuri și nu vom abandona principiile noastre.

Fiecare națiune are dreptul să își aleagă drumul. Şi niciodată nu vor exista membri de clasa întâi și clasa a doua, suntem cu toții aliați NATO. Vom face orice va fi nevoie pentru securitatea alianței. Am trimis mai multe trupe, avioane și nave, la granițele cu Ucraina, am întărit răspunsul NATO și am trimis mai multe trupe în regiunea baltică. Doar săptămâna trecută am fost în România pentru a întâmpina trupele americane, o demonstrație de forță a Uniunii NATO și a înțelegerii pe care o avem pentru apărarea statelor baltice. Miniştrii de apărare ai NATO vor vorbi despre necesitatea de a ne întări echipamentul militar”, a mai transmis acesta.

Vladimir Putin nu a oferit încă un răspuns

În ultimele luni, Rusia a masat peste 100.000 de militari în apropierea granițelor cu Ucraina. El a mai spus că NATO încă aşteaptă răspunsul Rusiei la propunerile sale privind securitatea. Ministerul rus al Apărării spunea ieri Rusia şi-a pregătit răspunsul în faţa NATO, însă acesta nu a fost primit încă oficial de Alianța Nord-Atlantică.

„Nu, nu am primit un răspuns oficial din partea Rusiei deocamdată, îl aşteptăm. Propunerile noastre din luna ianuarie care au fost substanţiale din partea SUA şi ale NATO, am subliniat acolo mai multe subiecte, pe baza cărora suntem dispuşi să discutăm şi să ajungem la o înţelegere comună de ambele părţi. Suntem gata, suntem pregătiţi de foarte mult timp şi rămânem gata să avem un dialog civilizat cu Rusia pentru a găsi o soluţie politică.

Sigur, ceea ce aţi văzut pe teren încă de primăvara trecută este că forţele armate îşi schimbă poziţia, dar escaladarea conflictului este evidentă. Vedem foarte multe trupe şi vedem armament din ce în ce mai mult, iar astăzi anunţă că retrag unele trupe, dar armamentul rămâne acolo, ceea ce înseamnă că în orice moment poate fi reactivat, dacă va fi nevoie.

Mişcarea acestor trupe, mişcarea forţelor armate ruseşti nu reprezintă o dovadă clară pentru dezescaladarea acestui conflict, dar urmărim tot ceea ce fac, fiecare mişcare, le cerem în continuare în mod oficial să-şi retragă trupele, pentru că prezenţa militară rusească la graniţele ucrainene este fără precedent şi nu mă refer aici doar la numărul de oameni, ci şi la tehnica militară, practic, la tot ceea ce au nevoie pentru o invazie militară a Ucrainei”, a mai spus Jens Stoltenberg.