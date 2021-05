Șeful Inspecției Judiciare, despre protecția pe care Secția pentru procurori a CSM o oferă procurorilor

Potrivit celor spuse în cadrul unui interviu acordat pentru Aleph News, Lucian Netejoru este de părere că, în anumite situații, Secția pentru procurori a CSM acționează precum un scut împotriva oricărei verificări dispuse față de un procuror.

Totodată, șeful Inspecției Judiciare a subliniat că Secția pentru procurori a CSM nu mai ajungă să judece pe fond dosarele disciplinare, respingând acțiunile Inspecției pe procedură.

Informațiile oferite de Lucian Netejoru

„Uneori, da, avem aceasta senzatie. Dar pentru ca intrebati ceva mai devreme de ce credem noi ca atunci cand se trece la cercetarea in fond a unei cauze, atunci se vad faptele. Pe cand daca se constata nulitati ale cercetarii disciplinare, se intampla in mod frecvent la Sectia pentru procurori in materie disciplinara, desigur ca acel fond al cauzei, acel fapte pentru care noi am cercetat disciplinar nici nu se mai pune in discutie. Va dau un exemplu recent.

In 2019 Inspectia Judiciara a exercitat o actiune disciplinara impotriva unui procuror al carui nume a fost foarte vehiculat la vremea respectiva. In acelasi an, spre sfarsitul anului Sectia pentru procurori a constatat nulitatea absoluta a actiunii disciplinare pe motiv ca sesizarea nu ar fi fost repartizata in mod aleatoriu asa cum spune legea.

Bineinteles Inspectia Judiciara a atacat cu recurs aceasta rezolutie si instanta suprema a dispus trimiterea cauzei din nou la Sectia pentru procurori si continuarea cercetarii si solutionarii cauzei. Ei bine, cand lumea citea sau continua sa citeasca hotararea CJUE din data de 18, pe 19 Sectia pentru procurori deja a si facut aplicarea ei, sustinand ca inspectorul sef care a confirmat rezolutia de clasare nu ar fi avut calitatea sa semneze. Adica eu nu as fi avut calitatea de inspector sef.

Totodată, Lucian Netejoru a oferit și exemplul fostului șef al DNA Ploiești, Lucian Onea. În cazul acestuia, Secția pentru procurori a CSM a respins acțiunea disciplinară exercitată de Inspecția Judiciară pe motiv de nulitate absolută.

„Stiti ce s-a solutionat. Eu nu stau sa explic acum daca sunt de acord, sa o critic, desi pot sa o fac pentru ca Inspectia Judiciara pe care o reprezint are calitatea de parte in acel proces si pot sa comentez orice rezolutie, nu o fac din cauza celor 25 de ani in care am exercitat profesia de judecator ce stiu si imi asum obligatia de rezerva. Dar sa lasam Inalta Curte de Casatie si Justitie sa spuna parerea si sa dezlege acest mister al rapiditatii si cu care s-au inteles sensurile hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene”, a completat șeful Inspecției Judiciare.

