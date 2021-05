Florin Cîțu și ministrul Justiției, printre cei care au afectat justiția în dosarul ”10 august”. Ce spune Inspecția Judiciară

Amintim că raportul Inspecției Judiciare vine în contextul în care un judecător CSM a făcut o sesizare după afirmațiile publice ale politicienilor legate de clasarea dosarului.

Așadar, Inspecția Judiciară arată că decizia ministrului Justiției de a promite adoptarea unor acte normative care diminuează statutul judecătorilor și procurorilor se află în afara limitelor admise ale discursului public.

Raportul mai arată că opiniile exprimate în spațiul public au avut un impact negativ puternic asupra sistemului judicia și a credibilității justiției în rândul oamenilor.

La începutul lunii martie, ministrul Justiției, Stelian Ion, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei pe data de 10 august 2018. Acesta povestește că a fost prezent la protest, alături de familie, prieteni și colegi.

„Am fost pe 10august 2018 în Piaţa Victoriei alături de familie, prieteni şi colegi. Am văzut ce s-a întâmplat acolo. Am inhalat gaze lacrimogene, iar unii dintre prietenii sicolegi i mei au fost bătuţi si răniţi. (…) Nici nu am să vă împărtăşesc emoţiile şisentimentele mele legate de acest subiect. Ca cetăţean, eu, unul, ştiu ce am de făcut în această privinţă.(…)Nu există stat de drept fără o justiţie independentăşi funcţională. De aceea anomaliile sistemice trebuie înlăturate. Şi tocmai acesta este unul dintre obiectivele mandatului meu. Privind în ansamblu, sistemul de justiţie are nevoie de o reformă profundă, iar legile după care funcţionează trebuie îmbunătăţite. Sistemul pe care îl aşezăm acum le vagaranta şi copiilor noştri că pot trăi aici, într-o ţară civilizată, în care domneştelegea, unde furtul este pedepsit ferm, iar munca este premiată. O ţară în care îşi pot exprima opiniile fără să li se pună pumnul în gură şi fără să fie gazaţi sau bătuţi.”, nota acesta în perioada respectivă.