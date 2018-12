Anunț neașteptat! Amenințat cu demisia, șeful CNAIR anunță câți kilometri de autostradă vor fi gata

CNAIR are 100 de kilometri de autostradă construiţi în acest an, din care în jur de 60 de kilometri vor fi daţi în trafic până la finele anului, a declarat luni la DC News Narcis Neaga, şeful CNAIR. “Anul acesta trebuie să terminăm 100 de kilometri de autostradă. Pe 31 decembrie, şeful CNAIR trebuie să vină să îmi spună că sunt finalizaţi. Dacă spune că nu sunt gata, pleacă acasă. Am promis acest lucru, trebuie să-l facem”, a fost declaraţia premierului Dăncilă care l-a pus pe jar pe şeful de la CNAIR. Mai mult, acesta a încercat să scuze lipsa de promptitudine, susţinând că nu poate pune presiune suplimentară pe constructori pentru că ar putea apărea probleme. Narcis Neaga a explicat că pentru 40 de kilometri, pe care există deja asfalt turnat, dacă i-ar da în folosinţă mai repede, ar putea apărea probleme, cum a fost în cazul unei noi surpări de teren apărută pe A1, tronsonul Lugoj-Deva, duminică noaptea, în acelaşi loc în care în urmă cu o lună şi jumătate a apărut o primă surpare. Directorul CNAIR a susţinut că în luna mai, când a venit la conducerea companiei, nu era nici un kilometru de autostradă dat în trafic.

Din cei aproape 60 de km care vor intra în circulaţie, Narcis Neaga a enumerat două segmente pe segmentul Sebeş – Turda, Finalizarea segmentului Gilău – Nădăşelu, după finalizarea podului peste Someş de la Gilău, Segmentul Cîmpia Turzii – Târgu Mureş, precum şi o porţiune de 6 km la intrarea în Bucureşti a autostrăzii Bucureşti – Ploieşti, care ar putea fi dată în folosinţă vineri 14 decembrie. Restul de 43 de kilometri ar putea fi daţi în folosinţă în martie 2019, a spus Neaga, care a precizat că acesta nu este un termen contractual. Constructorii sunt în întârziere cu 45 de zile, din cauza ploilor care au fost, dar sunt cu lucrările în avans iar termenul din contracte pentru finalizarea Lujoj – Deva este perioada iulie – august 2019. Narcis Neaga a spus că a fost invitat duminică 9 decembrie la sediul PSD, pentru a discuta situaţia celor 100 de km de autostradă cu secretarul general al PSD Codrin Ştefănescu.