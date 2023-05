Președintele Casei Naționale de Pensii Publice a anunțat că, în perioada 11-14 mai, a avut o întâlnire de lucru regională alături de colegii mei de la Casa Națională de Pensii cu reprezentanții caselor de pensii din județele din centrul țării respectiv Sibiu, Brașov, Cluj, Mureș, Covasna, Harghita, Bistrița și Buzău.

Potrivit lui Daniel Baciu, principalele subiecte care au fost abordate au fost analiza stadiului procesului de evaluare a dosarelor de pensie în vederea recalculării precum și gestionarea modului de transmitere în format electronic a formularelor europene în vederea deschiderii unui drept de pensie comunitară.

Evaluarea dosarelor de pensie, obiectiv important

„Evaluarea dosarelor de pensie este pe departe cel mai important obiectiv al Casei Naționale de Pensii în perioada imediat următoare ținând cont de faptul că această operațiune este premergătoare recalculării în vederea eliminării inechităților acumulate de-a lungul timpului în sistemul public de pensii.

Îmi fac timp de fiecare dată pentru a merge în teritoriu la casele de pensii pentru a analiza, de la firul ierbii, activitatea colegilor mei ținând cont și de faptul că în perioada următoare trebuie să finalizăm evaluarea dosarelor de pensie, fiind un proces complex care necesită mobilizare maximă și efort suplimentar din partea lucrătorilor din casele de pensii”, a arătat Baciu.

Recalcularea tuturor dosarelor de pensie e un proces ireversibil

Potrivit șefului Casei Naționale de Pensii Publice, recalcularea tuturor dosarelor de pensie aflate în plată este un proces ireversibil care va avea drept scop înlăturarea inechităților, întărirea principiului contributivității în vederea creșterii pensiilor mici raportate la pensiile care au beneficiat de condiții mai avantajoase la deschiderea drepturilor.

Nicio pensie nu o să scadă în perioada următoare

Conform datelor, cinci milioane de pensii vor fi calculate în România în perioada următoare. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a menționat, anterior, că nicio pensie nu va scădea în urma recalculării.

”Așa cum am promis, eu, alături de colegii mei din minister și de la Casa de Pensii, pentru că nu lucrez singur, am acolo o echipă care îmi este alături. Am înaintat spre o primă lectură, avem și materialul trecut pe curat, într-o sinteză. Avem variantele de legi, am plecat, așa cum a promis PSD, de la Legea 127, deoarece principiul de acolo este unul corect în rezolvarea inechităților”, a spus Marius Budăi.

El a menționat că anumite aspecte trebuie îmbunătățite și că cel mai important principiu este acela că nicio pensie să nu scadă în urma recalculării.