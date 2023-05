Reprezentanții pensionarilor și-ar dori ca noua formulă de calcul să fie bazată pe salariul minim de economie

Pe lângă noua formulă de calcul în baza căreia să fie recalculate toate dosarele, inclusiv cele aflate acum în plată, noua lege a pensiilor trebuie să introducă și o creștere a vârstei de pensionare în cazul femeilor, astfel încât să fie egală cu cea a bărbaților, dar și o vârstă opțională pensionare de 70 de ani.

De asemenea, este posibil să vedem în noua lege și o majorare a punctului de pensie așteptată de mult timp de seniorii din România.

O parte dintre reprezentanții pensionarilor au ajuns deja la Casa de Pensii. Aceștia au transmis că merg la discuții pregătiți deja cu o propunere. Ei și-ar dori ca noua formulă de calcul să fie bazată pe salariul minim de economie și nu pe rata inflației.

Cert este că și coaliția trebuie să ia o decizie până în una septembrie, atunci când se finalizează digitalizarea dosarelor și va începe recalcularea acestora.

Marius Budăi: Principiul important este că nicio pensie să nu scadă în urma recalculării

Pensia poate fi recalculată adăugând veniturile și stagiile de cotizare sau perioadele asimilate stagiilor de cotizare din lege și valorificarea altor documente care pot modifica drepturile de pensie care nu s-au valorificat când a fost stabilită pensia.

Reexaminarea pensiei se efectuează eșalonat în dependență de anul stabilirii pensiei și stagiul de cotizare realizat.

Cinci milioane de pensii vor fi calculate în România în perioada următoare. Însă Ministrul Muncii, Marius Budăi, precizează că nicio pensie nu va scădea în urma recalculării.

”Așa cum am promis, eu, alături de colegii mei din minister și de la Casa de Pensii, pentru că nu lucrez singur, am acolo o echipă care îmi este alături. Am înaintat spre o primă lectură, avem și materialul trecut pe curat, într-o sinteză. Avem variantele de legi, am plecat, așa cum a promis PSD, de la Legea 127, deoarece principiul de acolo este unul corect în rezolvarea inechităților.

Sunt câteva aspecte care trebuie îmbunătățite, sunt în acest material, după care vom avea și decizia în Coaliție, după discuții și cu partenerii sociali. Principiul important este că nicio pensie să nu scadă în urma recalculării”, a declarat Marius Budăi.

Ministrul Muncii nu a explicat prea multe despre formula de calcul și nici de indicele la care se va raporta viitoarea lege, în funcție de care românii vor primi pensii mai mari sau mai mici.

”Am reușit să închidem aceste variante împreună cu colegii mei de la Ministerul Muncii și de la Casa Națională de Pensii Publice. Avem varianta finală. Am dat-o către o primă lectură, săptămâna viitoare vom continua dialogul și vom aștepta și feedback-ul de la liderii coaliției, după care, așă cum este normal, începem dialogul cu partenerii sociali și cu organizațiile de pensionari. Am spus de multe ori: nu îmi doresc să repet aceeași greșeală și nu îmi doresc să fac o reformă la secret, așa cum a fost scris PNRR”, a mai spus Marius Budăi.

Noua formulă de calcul are menirea de a elimina inechitățile între bărbați și femei și de a uniformiza sistemul de pensii.