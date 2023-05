PSD-ul acuză USR-ul că a condamnat românii la sărăcie pentru următorii 50 de ani

Astăzi, 10 mai 2023, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a fost chemat în Senatul României pentru a oferi noi detalii despre reforma sistemului de pensii, în contextul în care senatorul USR Irineu Darău a avertizat că reforma pensiilor trebuia să fie gata de o lună de zile, reproșându-le celorlalți oficiali români că nu au tăiat pensiile speciale, așa cum au promis.

„Despre această lege mai mult ați vorbit decât ați făcut. Ați spus, printre altele, că ea trebuie să rezolve anumite inechități din sistem. Cum doriți să le rezolvați într-un mod foarte concret? Reprezentanții Comisiei Europene au spus foarte clar că ratarea acestor reforme va însemna miliarde de euro pierdute de țara noastră”, a zis Irineu Darău.

În replică, Marius Budăi a dat asigurări că Guvernul României nu va pierde niciun ban din PNRR și le-a reproșat celor din USR că România este singura țară din Uniunea Europeană (UE) care a introdus un plafon în ceea ce privește pensiile. Ba mai mult, social-democrații au catalogat demersul USR ca fiind unul demagogic, în timp ce senatorul AUR Claudiu Târziu a acuzat fosta și actuala guvernare că nu s-au implicat în rezolvarea problemei pensiilor.

„Vorbiți de bunătate, de echitate, coeziune. De unde grjile astea la USR, când dumneavoastră când ați fost în guvern nu ați dat niciun leu oamenilor? Românii trebuie să știe că i-ați condamnat la sărăcie pentru următorii 50 de ani”, a spus, miercuri, Marius Budăi, la Senatul României, relatează Radio România Actualități.

Nicio pensie să nu va scădea în urma recalculării

Cu o zi în urmă, Marius Budăi a dat asigurări că nicio pensie nu va scădea în urma recalculării. Românii care au realizat stagiul de cotizare după deschiderea dreptului la pensie pentru limita de vârstă și persoanele care au mai lucrat și după împlinirea vârstei de retragere și au ieșit la pensie pot cere recalcularea pensiei.

Pensia poate fi recalculată adăugând veniturile și stagiile de cotizare sau perioadele asimilate stagiilor de cotizare din lege și valorificarea altor documente care pot modifica drepturile de pensie care nu s-au valorificat când a fost stabilită pensia. Reexaminarea pensiei se efectuează eșalonat în dependență de anul stabilirii pensiei și stagiul de cotizare realizat.

„Așa cum am promis, eu, alături de colegii mei din minister și de la Casa de Pensii, pentru că nu lucrez singur, am acolo o echipă care îmi este alături. Am înaintat spre o primă lectură, avem și materialul trecut pe curat, într-o sinteză. Avem variantele de legi, am plecat, așa cum a promis PSD, de la Legea 127, deoarece principiul de acolo este unul corect în rezolvarea inechităților.

Sunt câteva aspecte care trebuie îmbunătățite, sunt în acest material, după care vom avea și decizia în Coaliție, după discuții și cu partenerii sociali. Principiul important este că nicio pensie să nu scadă în urma recalculării”, a explicat, marți, social-democratul.