Secretul care face din celebra Telemea de Ibăneşti un produs cu adevărat special, care a primit recunoaştere la nivel internaţional.

Nicu Bumb, directorul fabricii de lactate Ibănești din Valea Gurghiului, a dezvăluit secretul care face din această Telemea de Ibăneşti un produs cu adevărat unic. Totul are legătură cu calitatea laptelui. Acesta este obţinut doar din trei comune din judeţul Mureş – Ibăneşti, Hodac şi Gurghiu.

Pe lângă laptele de o calitate deosebită, un alt element important este o saramură specială. Brânza este conservată într-o saramură ce provine din apa unei fântâni din satul Orşova, comuna Gurghiu.

În urma unor analize de laborator, s-a constatat că acea saramură are o serie de proprietăţi interesante. Mai exact, are o cantitate sporită de calciu şi magneziu. Totul influenţează radical produsul finit, respectiv Telemeaua de Ibăneşti.

„Pe lângă lapte, mai există şi tradiţia din zonă, oamenii din zonă făceau brânză iarna (când tăiau şi porcul), făceau şi o brânză, iar carnea de porc şi brânza respectivă o puneau în recipiente care le ţineau până vara.

Erau conservate cu saramură dintr-un sat din comuna Gurghiu, satul Orşova, unde noi am concesionat această fântână.

De acolo am tras o conductă de vreo 400 de metri într-un bazin de 12.000 de litri de unde fiecare producător din zonă poate să se servească dacă vrea să îşi facă brânză, telemea, să pună carnea la conservare în condiţii optime şi de igienă.

Şi prin diferite analize de laborator la Comisia Europeană, când am început caietul de sarcini, am depistat ce nu ştiam noi, că această saramură are o cantitate de calciu şi magneziu mai mare, care are o amprentă importantă în produsul finit”, a declarat Nicu Bumb.