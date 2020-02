Marcel Ciolacu s-a născut pe 28 noiembrie 1967 în Buzău și nu vine dintr-o familie oarecare. Acesta este fiul unui militar de carieră, comandorul în retragere Ion Ciolacu, aviator decorat cu Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene.

În CV-ul afișat pe site-ul Camerei Deputaților, Ciolacu a absolvit în 1995 Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București, deși facultatea respectivă a primit autorizație provizorie în luna mai 1995.

De asemenea, între anii 2008 și 2009, liderul PSD a urmat un curs de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale la Colegiul Națioanal de Apărare din București, catalogat de presă drept „fabrică de diplome pentru politicieni”.

Între anii 2010 și 2012 Ciolacu a mai studiat și un masterat în managementul sectorului public la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Cariera, înainte de studii

Ion-Marcel Ciolacu și-a început cariera politică la nivel local, în Buzău. În anul 1995, Ciolacu a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea Ecologică din București. La aceeași Facultate a fost și Carmen Dan.

În anul 2003, a revenit din nou la Universitatea Ecologică pentru a urma un master în „Economia dezvoltării locale”, iar între anii 2004 și 2008 a ocupat funcția de viceprimar al municipiului Buzău, între 2008 și 2012 consilier local în Buzău, iar între 2008 și 2012, din nou, viceprimar al aceluiași oraș.

Ciolacu și-a împărțit timpul între studii și funcțiile pe care le ocupa.

Studii la o Universitatea neacreditată

Universitatea Ecologică, unde a studiat liderul PSD, a fost clasată în categoria Universităților Centrate pe Educație (categoria a III-a), iar mai multe programe universitare au fost încadrate în „categoria E”, adică ultima, scrie libertatea.ro.

În anul 2010, facultatea a fost acuzată că a emis diplome false.

De asemenea, se pare că facultate pe care a făcut-o Ciolacu nu era acreditată. Acesta a început studiile în anul 1991 și a terminat Facultatea de Drept în anul 1995, însă se pare că facultatea absolvită de Ciolacu a primit Autorizare provizorie abia în mai 1995.

Astfel, Ciolacu a terminat facultatea chiar în anul în care instituția de învățământ superior a primit, oficial, autorizația provizorie de funcționare.

Ce avere are Marcel Ciolacu?

Din declarația de avere depusă în anul 2019, se pare că Marcel Ciolacu deține două terenuri în Municipiul Buzău, ambele cumpărate împreună cu soția sa. Tot în Buzău, mai are și 2 case. Una cumpărată în anul 1999 și una construită în anul 2015. Casa construită are o suprafață de 281 mp.

În ceea ce privește conturile bancare, Ciolacu are două conturi la Banca Transilvania. Unul în lei în valoare de 35.334,19 LEI și unul în euro în valoare de 20.000 EURO.

De asemenea, în anul 2010 a luat un credit de la Banca Transilvania de 70.204,85 EURO, care va fi achitat în 324 de luni. Mai are alte patru credite de achitat, toate ajungând la puțin peste 40.000 de lei.

În privința veniturilor, Marcel Ciolacu are salariul de parlamentar și banii de la Guvern, de pe vremea când era vicepremier. Astfel, în ultimul an acesta a încasat 129.870 de lei la Parlament și 10.705 Lei de la Guvern.

Pe lângă veniturile pe care le are Ciolacu, se adaugă și salariul soției sale care a câștigat 33.450 lei.

Cu ce se ocupă soția lui Ciolacu?

Soția liderului PSD ocupă funcția de director al societății comerciale SC. Lucia COM 94 SRL. Această firmă este de fapt firma familiei Ciolacu, deoarece, potrivit declarației de interese, Marcel Ciolacu are 55% din acțiunile firmei SC Lucia COM 94 SRL.

Firma Lucia COM 94 SRL a fost înființată în 1994 și are un Cod CAEN 10, care corespunde industriei alimentare.

În 2018, firma a avut o cifră de afaceri netă de 851.086 LEI și un profit net de 136.195 LEI, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor.

