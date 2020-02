Parlamentarul PSD Mircea Drăghici, fost trezorier al partidului, a postat un mesaj pe Facebook în care îşi anunţă o „decizie radicală”. Social-democratul spune că, pentru a întări parcursul pe care şi-l doresc actualii lideri ai PSD şi având în vedere problemele cu justiţia pe care le-a avut în trecut, dar şi starea sa de sănătate, a luat decizia de a demisiona din PSD.

„Am analizat cu multă responsabilitate situația politică actuală, PSD se află în reconstrucție și pentru a întări parcursul pe care actuala conducere și-l dorește, am hotărât să iau o decizie radicală. Având în vedere problemele cu ecouri publice din trecut, precum și starea mea de sănătate, astăzi am demisionat din PSD și am comunicat acest lucru domnului președinte, Marcel Ciolacu și domnului secretar general Paul Stănescu, cărora le-am precizat și dorința mea de a continua ca deputat neafiliat.

Pentru mine, activitatea politică este un capitol închis. Țin să mulțumesc tuturor colegilor de la nivel național și din Argeș, pentru cei 23 de ani de conviețuire ca într-o familie!”, a scris Drăghici pe pagina sa de socializare.

Mircea Drăghici este acuzat că ar fi delapidat fondurile PSD din postura de trezorier

Fost trezorier al partidului şi un apropiat al lui Liviu Dragnea, Mircea Drăghici a fost trimis în judecată de către DNA în două dosare, în ultimul fiind vorba chiar despre delapidarea fondurilor de la partid.

Drăghici şi-ar fi însuşit banii de subvenţii pentru partid prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil. În cursul lunii februarie 2018, în exercitarea funcției de trezorier, Mircea Drăghici, împreună cu o persoană din familie, ar fi negociat și convenit să achiziționeze, de la un vânzător, un imobil cu valoare de circulație de peste 500.000 euro, pe care să-l achite, în parte, cu sume de bani pe care le gestiona în calitate de trezorier, și în parte, cu fonduri proprii.

Într-un alt context, în aceeași calitate de trezorier al PSD, având atribuții de gestionare și administrare a bunurilor și fondurilor bănești, Drăghici ar fi dispus scoaterea, din patrimoniul partidului, a unui autoturism de lux Mercedes-Benz GLE 350 Coupé, în valoare de 324.800 lei, fără încasarea contravalorii acestuia la momentul înstrăinării.

