Mihaela Rădulescu a fost întrebată într-un interviu oferit pentru libertatea.ro despre propunerea de a intra în echipa de la Masked Singer.

„Mi s-a părut foarte interesantă propunerea. Mie îmi place să muncesc și nu aș refuza. Toată lumea s-a mirat că am acceptat Ferma, dar pentru mine este tot o muncă în televiziune. Nu cred că are foarte mare importanță că te îmbraci în rochie de seară sau că îți pui bocanci prin noroaie, adică tot meseria aia o faci. Am fost foarte fericită că, Slavă Domnului, noi filmăm ceva după tot ce am trăit toți stând pe acasă și fără să filmăm ceva”, a spus Mihaela Rădulescu pentru sursa menționată.