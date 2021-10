Denise Rifai uimește în fiecare săptămână prin prestația ei la Kanal D. Emisiunea în care adresează 40 de întrebări incomode marilor oameni politici a devenit extrem de cunoscută iar românii au început să o urmărească din ce în ce mai atent pe prezentatoarea de televiziune.

Telespectatorii îi analizează săptămână de săptămână țin utele dar și modul în care își face simțită prezenta. Cei mai mulți chiar se întreabă care este vârsta reală a lui Rifai.

Acum s-a aflat câți ani are îndrăgita vedetă TV. Răspunsul poate fi extrem de șocant, mai ales că anii mulți de muncă nu ar fi lăsat să se creadă că aceasta are doar o asemenea vârstă. Timp de aproape nouă ani, Denise Rifai a lucrat la Realitatea TV, apoi la Realitatea Plus. Din 2020, jurnalista s-a mutat la Kanal D. Jurnalista s-a născut pe data de 26 septembrie 1985 și are frumoasa vârstă de 36 de ani.

Ce a spus despre tatăl său

Într-un interviu acordat recent revistei Unica, Denise Rifai spune despre ea că este un om bun, cu credință în Dumnezeu. Ea a mai spus că are o latură sensibilă și că nu suportă minciuna, oamenii care își umilesc semenii . „Dar mereu găsesc în mine resurse pentru a reveni și mai puternică decât înainte”, mărturisește Denise Rifai.

Despre familia sa, Denise Rifai a dezvăluit că tatăl spu este iordanian. „Este arab, dar cetățean român de o viață”, a povestit la un moment dat vedeta TV. Ea a spus că le datorează foarte multe părinților săi. În plus, acesta a recunoscut că a avut parte de o educație foarte dură.

„De la tata cred că sunt atât de puternică. Îi respect foarte mult. Eu sunt crescută într-o familie foarte clasică și conservatoare. La noi, la arabi este o vorbă: „părintele este peste capul tău”. Tata nu și-a dorit niciodată ca eu să lucrez în presă”, a mărturisit Denise Rifai.