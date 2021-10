Denise Rifai șochează, încă o dată întreaga Românie. Destul de discretă în ceea ce privește viața sa personală, acum vedeta TV a decis să rupă tăcerea. Realizatoarea emisiunii celor 40 de întrebări incomode de la Kanal D a vorbit deschis despre preferințele ei în ceea ce privește bărbații.

Vedeta TV a dat detalii și despre bărbatul din viața ei. Despre el, Rifai a evitat să spună până în prezent foarte puține detalii.

Toate aceste informații au fost oferite de Denise Rifai jurnaliștilor de la Cancan, care au decis să o intervieveze. Acesta a spus ce o sperie dar și ce calități trebuie să aibă bărbatul care vrea să-i cucerească inima.

Ce calități trebuie să aibă un bărbat pentru a o cuceri pe Denise Rifai

Întrebată ce calități trebuie să aibă un bărbat pentru a o cuceri, vedeta de televiziune a vorbit pe larg pe acest subiect.

„În primul rând trebuie să fie foarte inteligent, să îmi dea acel sentiment de siguranță, de încredere că voi avea alături de mine un partener în orice situație ne va aduce viața. Sunt o femeie puternică, pragmatică, dar în același timp am acea latură sensibilă care are nevoie de tandrețe, de atenție, de afecțiune. Întotdeauna mi-au plăcut bărbații blonzi, cu ochii albaștri, am avut această sensibilitate pentru tipologiile nordice”, a comentat Denise Rifai.

Deși jurnaliștii au încercat să afle mai multe despre bărbatul care este prezent acum în viața ei, acesta a evitat răspunsul destul de diplomat. Ea a spus că preferă să nu divulge prea mult din viața sa intimă.

„Referitor la viața mea privată, ce pot să spun este că mă aflu în echilibru. Mă simt perfect și îmi doresc să țin acest aspect doar pentru mine, tocmai pentru că e vorba de viața mea intimă. Știu că mă înțelegeți și vă mulțumesc mult pentru asta”, a punctat Denise Rifai conform sursei citate.