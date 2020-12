Camelia Bratu (31 de ani), manager al Clinici Dental Experts, fondată de Prof. Dr. Emanuel Bratu și Prof. Dr. Dorin Bratu (tată și fiu), povestește despre viziunea sa în ceea ce privește managementul de succes. Implicată în activitatea clinicii de opt ani, Camelia Bratu coordonează activitatea internă, reușind anual să crească cifra de afaceri, punând accent pe performanță, atenție la detalii, și nu în ultimul rând investiții constante în tehnologie de ultimă generație.

Îți asumi răspunderea și responsabilitatea de a supraveghea întregul personal al clinicii. Iei decizii într-un ritm rapid, într-o clinică în care investițile depășesc sute de mii de euro. Care sunt piedicile de zi cu zi peste care trece un manager?

C.B: Noi, la Dental Experts, funcționăm după principiul muncii în echipă. Secretul de fapt constă în ceea ce suntem – o mare familie. Aici, fiecare membru al echipei își face treaba așa cum trebuie, din respect pentru munca sa și pentru pacient.

Sloganul clinicii este: „Noi începem acolo unde ceilalți se opresc.” Care sunt factorii ce ajută în performanța businessului pe care îl conduci?

Un factor important, determinant este perfecționarea continuă. Performanța într-un domeniu este una dintre cheile succesului. Sloganul Dental Experts a pornit de la faptul că în cadrul clinicii noastre, de regulă ajung cele mai complexe și mai grele cazuri. Cazuri care în altă parte nu mai primesc nicio șansă.

Cât de importantă este cooperarea pacientului cu medicul în soluționarea cazurilor?

Pacientul are un rol esențial pentru ca un caz să fie finalizat cu succes. Acesta trebuie să respecte sfaturile medicului stomatolog și să înțeleagă că uneori drumul până la final este unul complex, însă… unul pe măsura așteptărilor. Echipa Dental Experts se ghidează după principiile unei munci corect realizate, oneste, iar la aceasta se mai adaugă pasiunea – tocmai de aceea, medicii își depășesc limitele și fac performanță. „Ei încep acolo unde ceilalți se opresc!”

Care sunt rezultatele clinicii Dental Experts de care te mândrești în prezent și care au contribuit la actuala poziționare de lider pe piața serviciilor stomatologice?

Dental Experts by Prof Dr. Bratu are o tradiție și excelență în domeniul stomatologiei. Are în spate o istorie precum și rezultate și premiere în domeniul medicinei orale, care ne fac să ne mândrim în fiecare zi. Însă cea mai mare mândrie a noastră sunt zecile de mii de zâmbete pe care am reușit să le oferim oamenilor. De asemenea ne bucură și faptul că am reușit să le schimbăm viața, că poate le-am redat încrederea și am reușit să le vedem lacrimile sincere pe obraji, în momentul în care au putut să își reia viața normală. Funcționalitatea unui zâmbet este esențială pentru ca un om să poată duce o viață perfect normală și pentru a nu dezvolta probleme în ceea ce privește mobilitatea, sau chiar probleme la nivel gastric.

Care este raportul dintre viziune și investiții în succesul unei afaceri?

Întotdeauna viziunea business-ului este strâns legată de creșterea sa. Tocmai de aceea trebuie menținut un echilibru între viziune și investiție. De regulă, ne facem planuri si mereu ne dorim o creștere, însă nu trebuie să uităm niciodată de cifre și de business plan în ceea ce privește investițiile.

Din punctul meu de vedere consider că pentru a putea oferi performanță în orice domeniu trebuie să existe anual un buget alocat investițiilor, atât în ceea ce privește partea de aparatură medicală, cât și în ceea ce privește partea de dezvoltare la nivel profesional. Contrar acestui an complicat, Dental Experts a făcut investiții în aparatură suplimentară pentru combaterea COVID 19, dar și investiții în aparatură care să ajute clinica să obțină rezultate remarcabile în ceea ce privește tratamentul stomatologic.

Cât de greu este să iei decizii legate de investițiile financiare?

Nu este ușor să iei decizii legate de investițiile financiare, mai ales într-un context precum cel actual, un context în care nu mai există siguranța zilei de mâine. Cu toate acestea, uneori trebuie asumate anumite riscuri, pentru a ne menține mereu în top. Fără risc, nu există evoluție.

Dintr-o perspectivă feminină, care este cheia succesului în businessul medical?

Din perspectiva mea, cheia succesului în businessul medical, este să nu te oprești niciodată din învățare și să cauți mereu oportunități de dezvoltare atât pe plan profesional, cât și uman. Relațiile interumane sunt esențiale pentru o reușită în afaceri. Înainte de toate trebuie să fim oameni și să nu uităm să ne ghidăm mereu după principiile moralității și lucrurilor corect/just realizate. Atunci când există aceste repere și valori morale, succesul cu siguranță o să apară.

A fost vreun moment în care ai simțit că în afaceri a fost un avantaj faptul că ești femeie?

Nu aș putea spune că am simțit un avantaj. Cred că aici putem discuta despre modul de abordare al unei femei în ceea ce privește partea de business, care este total diferit față de cel al unui bărbat. În afaceri trebuie respectate anumite reguli și trebuie să știi să impui respect, indiferent de situație și de circumstanțe. Cred în egalitatea sexelor, deci, personal, nu consider că este un avantaj dacă ești femeie. Respectul și „cuvântul dat”, sunt, din punctul meu de vedere două dintre soluțiile care ne ajută să performăm.

Ce te bucură cel mai mult din poziția de manager al Clinicii Dental Experts?

Cel mai tare mă bucură atunci când văd că soluțiile propuse în planul de business dau rezultate. La fiecare început de an fac un plan cu anumite targeturi. Este minunat să vezi că anumiți membrii ai echipei, chiar se autodepășesc și reușesc chiar să atingă un nivel net superior, față de așteptările pe care le aveam inițial.

Din poziția de manager, pe lângă organizarea și asigurarea funcționalității clinicii și din toate punctele de vedere este extrem de important ca pacienții să fie mulțumiți de serviciile primite.

Recunosc ca sunt genul de persoană căreia îi place să cunoască cel mai mic detaliu despre fiecare caz în parte, despre mulțumirea pacientului, despre felul în care a decurs tratamentul și dacă totul a fost conform așteptărilor pacientului. Cred că și implicarea personală în cazul fiecarui pacient ne face să fim mai speciali și poate tocmai de aceea pacienții aleg să vină la Dental Experts.

De unde vin resursele de energie pentru a atinge performanțe în business? Cât de importante sunt acestea pentru a atinge succesul în afaceri?

Resursele vin din dorința de a face lucrurile cât mai bine, de a nu dezamăgi așteptările și din respectarea promisiunilor. Până și campania de marketing pe care o facem, o gândim în așa fel încât să putem respecta tot ceea ce ne promitem. Nu suntem adepții unui fake-marketing și nu ne vom lua niciodată angajamente pe care nu le putem respecta.

Ce alte aspecte importante ar trebui să mai cunoaștem despre succesul unei femei în business și poate nu am întrebat?

Sunt foarte multe aspecte de care trebuie să ținem cont. Între acestea aș aminti mimica și gestica, adică limbajul non verbal.

Pe lângă acestea, poate că la mine este un defect profesional, din prisma faptului că îmi desfășor activitatea într-o clinică dentară, însă de fiecare dată observ zâmbetul unei persoane.

O dantură îngrijită poate fi un atuu pentru că oferă încredere de sine și arată o atenție asupra detaliilor.

Care este motto-ul după care te ghidezi?

Un motto după care mă ghidez este: ,,Când credeam că nu mai pot continua, m-au forțat să merg mai departe. Succesul meu nu se bazează pe noroc, ci pe perseverența.’’(Estée Lauder).

Indiferent de situație, trebuie să știm cum să parcurgem orice obstacol, să mergem mai departe și să avem încrederea că va fi bine. Speranța și încrederea nu le vom pierde niciodată. Le vom avea mereu.

