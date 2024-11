Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de specialitate, că Strategia energetică a României 2035, cu viziune până în 2050, ar putea fi adoptată prin hotărâre de Guvern în această săptămână. Aceasta va fi corelată cu Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC), un document pe care România și l-a asumat la nivel european.

„De foarte mulţi ani, România nu are o strategie energetică. Ultima a fost adoptată în 2007. Când am preluat mandatul, foarte mulţi oameni din sistem mi-au spus: nu avem o strategie energetică, haideţi să o facem. Nimeni nu a crezut posibil acest demers. Sunt mari şanse să avem de săptămâna aceasta, adoptată în şedinţa de Guvern, prin hotărâre de Guvern, strategia energetică a României 2035, cu orizont 2050. Ea este totodată pe deplin corelată cu Planul Naţional Integrat de Energie, Schimbări Climatice (PNIESC), un document pe care România şi l-a asumat la nivel european. De asemenea, am reuşit să recuperăm decalajele, să-l trimitem în formă finală la nivelul Comisiei Europene”, a declarat acesta, la evenimentul Energy Forum Ediţia a XII-a: 2025-anul marilor provocări, organizat de DC Media Group.