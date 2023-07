Sebastian Burduja a spus că România va continua, într-o formă sau alta, să ofere ajutor persoanelor vulnerabile pentru plata facturilor la energie.

Schema aflată acum în vigoare este valabilă până anul viitor

Pe de altă parte, schema care se află acum în vigoare este valabilă până în martie 2024, a precizat ministrul.

„Deocamdata am spus ca analizam actuala schema de compensare-plafonare, ea este valabila pana in 2025, iar la nivel european se permite sa se continue pana in martie 2024, asa se discuta acum.

Pe partea de vouchere pentru consumatorii vulnerabili, cele gestionate de Ministerul Fondurilor Europene, ele vor continua pana la sfarsitul acestui an, pentru ca ele sunt aferente unui cadru financiar multianual, 2014-2020. Deci banii de acolo nu ii putem retrage decat pana la finalul lui 2023, pe regula aceea n+3, pe care o stie o tara intreaga.

In urmatoarele luni de zile, noi vom analiza foarte bine, cu asociatiile furnizorilor, producatorilor, consumatorilor, cu ANRE, care gestioneaza aceasta schema, astfel in cat sa vedem daca putem sa mai ajustam aceasta schema, pentru a nu exista o schimbare brusca ulterior.

Intr-adevar, avem sansa ca preturile sa fi scazut la nivel european si chiar mondial, atat la energie electrica, cat si la gaze. Deci incercam sa pastram un nivel cat mai redus al facturilor.

Asta este prioritatea zero pe care o avem, pe de o parte pentru a-i sprijini pe romani, mai ales pe cei vulnerabili, pe de alta parte pentru a-i ajuta pe intreprinzatori, pentru ca pentru ei pretul energiei este cheltuiala.”, a declarat acesta pentru România TV.

Iarna trecută, românii au plătit facturi foarte mici la energie

Potrivit ministrului Energiei, schema aplicată de Guvern a funcționat foarte bine iarna trecută, când milioane de gospodării au plătit facturi la energie până în 50 de lei.

„Consumatorii vulnerabili, si sunt milioane de gospodarii care au venituri foarte mici, care au platit facturi de 35-45 de lei pentru energie electrica, ceea ce este un cost foarte scazut la nivelul UE. Sigur ca trebuie sa tinem cont si de nivelul de dezvoltare al Romaniei.

Am mai spus totodata, UE ne cere sa tintim foarte bine aceste masuri de sprijin, pentru ca acestea sa ajunga la cei care au nevoie. Una este un roman care lucreaza pe salariu minim, alta este un roman care poate ajunge la sfarsitul lunii la un venit de 5.000-10.000 de euro.”, a conchis el.