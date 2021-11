Anunțul momentului despre aceste pensii! Nu pot fi eliminate! Raluca Turcan a spus tot

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a vorbit despre pensiile speciale ale magistraților, despre care spune că nu pot fi eliminate, însă se pot elimina inechitățile din sistem.

„În materie de pensii speciale, am dorit ca heirupismul să fie scos. Cu toate că există multe voci politice care striga sa anulam pensiile speciale, acest lucru nu poate fi realizat, pentru că , poate pensiile au si o componenta de contributivitate.

Am facut o analiza cu jurisprudenta CCR, am făcut o dezbatere cu categ de beneficiari, pentru că ne intereseaza ca varianta finala cu care noi ieșim sa fie si constitutionala. Aici avem pregatita o varianta care ia in calcul procentul de calcul raportat a pensiei raportat la venit, numărul de luni si anii la care se calculeaza această pensie.

Avem pensii speciale pentru personalul aeronautic. Dacă acolo nu vii cu o varianta fara sa negociezi inainte, să pregatesti oamenii, risti ca sistemul sa fie depopulat. La fel și pentru celelalte”, a explicat Raluca Turcan, într-un interviu pentru Realitatea Plus.

Legea pensiilor speciale este gata

În cadrul interviului, Raluca Turcan a precizat că Ministerul Muncii are deja o variantă pregătită pentru legea pensiilor speciale, însă aceasta nu poate fi prezentată momentan deoarece este nevoie de stabilitate politică.

„Aceste inechități create de pensii, care nu au neapărat legatura cu beneficiarii, oamenii care sunt in magistratura… El si-a asumat sa faca o meserie, vina e a politicienilor ca au schimbat legile peste noapte și le-au facut in functie de anumite interese. Cei care lucreaza inclusiv in sistemul de pensii speciale nu trebuie stigmatizați sau marginalizati, ei trebuie sa fie parte la aceasta schimbare, sa inteleaga ca resursele într-un sistem public sunt limitate și că ca e nevoie de echitate si de niste reguli unitare de stabilire a pensiilor, fie că vorbim de pensiile din sistemul public, fie că vorbim de pensiile speciale”, a mai declarat Raluca Turcan.