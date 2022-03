Magistrala 6 de metrou a intrat de astăzi în linie dreaptă, după cum a anunțat ministrul Transporturilor.

Metrorex a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de structură pentru primul lot al M6 (1 Mai -Tokyo), care va avea o lungime de 6,6 km și va cuprinde 6 noi stații: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo (Centrul comercial Băneasa), a transmis ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Contractul a fost atribuit prin procedură de licitație restrânsă, în SEAP, pe baza criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate – preț”. Contractul, în valoare de 1,2 miliarde de lei fără TVA, este finanțat din Fonduri Europene nerambursabile și din Bugetul de Stat.

Asocierea de constructori turci are la dispoziție 48 de luni (4 ani) pentru a finaliza lucrările.

„Obiectul proiectului <Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă> este realizarea unei linii de transport public între Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni) și București, contribuind astfel la dezvoltarea economiei regionale și îmbunătățirea mediului urban prin reducerea blocajelor de trafic, a accidentelor rutiere și a poluării aerului”, menționează Metrorex într-un comunicat.

Metrorex estimează că numărul de călători va crește în 2022

Pe de altă parte, Metrorex estima pentru anul acesta un număr de 130 de milioane de călători, în creştere faţă de 2021, având în vedere că se aşteaptă ridicarea restricţiilor, iar veniturile totale prognozate în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli sunt mai mari cu 13%.

„Veniturile totale prognozate cresc faţă de anul precedent cu circa 13%, în special ca urmare a veniturilor din prestarea serviciilor. Noi am estimat pentru anul acesta un număr de 130 de milioane de călători, în creştere faţă de anul trecut, având în vedere faptul că am luat în considerare că restricţiile privind situaţia epidemiologică vor fi mai puţine şi suntem convinşi că vom trece la o stare de normalitate. Traficul de călători zilnic se duce spre 300.000, faţă de 650.000 – 700.000 cât era în vremurile bune. Ne aşteptăm ca traficul de călători să crească şi am simţit că există un trend crescător”, a afirmat luna trecută directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuş, într-o conferinţă de presă.

Ea a admis că nu este mulţumită de numărul de călători care circulă cu metroul, însă crede că în acest an aceştia vor fi mai mulţi.

„Nu aş putea să spun că sunt mulţumită de numărul de călători nu numai pe M5, ci pe întreaga reţea. Este această situaţie epidemiologică care ne-a afectat numărul de călători. Noi credem că dacă se va reveni la normal sigur că şi Magistrala 5, ca şi celelalte magistrale, va înregistra o creştere a numărului de călători. Şi cred că în acest an vom înregistra o creştere a numărului de călători”, a spus şeful de la Metrorex.