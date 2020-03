Președintele Consiliului Fiscal a avertizat miercuri seară, în cadrul emisiunii „Legile puterii” la Realitatea PLUS, că în cazul în care majorarea pensiilor și a salariilor se va face brusc, va fi nevoia de introducerea unor noi taxe, măriri de taxe și mari tăieri la capitolul cheltuieli.

„Comisia Europeana nu ne spune ce să facem . Ei ne spun ca nu puteti duce in cârca ce v-ati asumat. Veti fi incovoiati. Acolo nu se spune exact, nu sunt recomandari. Asteapta de la guvernul României. Se si spune asteptam masuri concrete care sa indice ca in rastimp de 3 ani, nu in 2 ani, ca si-au dat seama ca sa se ajunga la un deficit de sub 3% nu se poate.(…) Coronavirusul ne-a prins pe picior gresit. Noi, la BNR, la Consiliul Fiscal, discutam, dacă va încetini economia globală, dacă va apărea o lebădă neagră„, cum ne va prinde, nu avem rezerve… A venit aceasta lebădă neagră (coronavirusul – n.red.).

Ne prinde pe picior greșit. Am gasit intelegere pentru prelungirea cu un an ajustarea, să fie pentru 2022, nu pentru 2021. Trebuie sa ajungem la un deficit prefigurat de Comisie (CE). Să NU ajungem la acel deficit si sa reusim anul acesta, cum a zis si ministrul Florin Citu, la unul de 3,6%. Important este ca acest Titanic să o ia in partea cealaltă, sa nu ne izbim de aisberg”, a precizat Daianu.

Soluția este creșterea treptată a salariilor și pensiilor

Daniel Dăianu a adăugat că singura soluție pentru România este reeșalonarea și creșterea treptată a pensiilor și salariilor, deoarece majorarea deficitului excesiv este, în mare parte rezultatul majorării pensiilor adoptate în anul 2019.

„Solutia este sa reesalonam. Nu taiem veniturile oamenilor, deci nu le taiem. Nu taiem pensii, nu taiem salarii, dar sa nu le crestem brusc, pentru ca, ce se întâmplă: DAM FOC, dam foc!. Noi ne dam foc, nu avem nevoie de asa ceva. Avem nevoie de liniste economică, cât se poate”, a avertizat Daianu.

„Isteria legată de creșterea punctului de pensie ar trebui să se termine. Fiindca oricine va fi la putere, îmi pun capul, nu va putea să facă așa ceva dacă nu va crește drastic taxe și impozite și nu va tăia la sânge cheltuieli. N-ai din ce să mai tai, n-ai din ce sa mai tai! Nu se poate face așa ceva! Trebuie să fim raționali. Uitați în ce situație suntem, avem nevoie de aparatură medicală…”, a încheiat președintele Consiliului Fiscal.

Potrivit prognozelor Comisiei Europene, deficitul guvernamental al României a ajuns la 4% din PIB în 2019, urmând să ajungă la 4,9% în 2020 şi 6,9% în 2021.

Se pare că majorarea deficitului este în principal rezultatul majorării pensiilor adoptată în vara lui 2019, în special o creştere de 40% a pensiilor programată pentru luna septembrie 2020, şi o nouă recalculare a pensiilor programată pentru luna septembrie 2021.

