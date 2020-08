Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat intensificarea controalelor făcute de ITM pe șantiere, pentru a verifica în ce condiții muncesc muncitorii străini din țara noastră.

Alexandru spune că mesajul pe care l-a transmis în Germania, cu privire la calitatea condițiilor de muncă oferite muncitorilor români, trebuie reluat și acasă.

”Raportul a fost finalizat în 3 zile”

”Inspectoratul Teritorial de Muncă București a terminat verificările și a finalizat raportul de control cu privire la condițiile de muncă de pe șantierul dezvoltatorului imobiliar din sectorul 4, despre care opinia publică a aflat sâmbătă seară.

Mai mulți muncitori indieni au fost depistați cu Covid-19. Raportul a fost finalizat în 3 zile. Bun.

Când am ajuns în preajma șantierului, tocmai pentru că am nevoie să aprofundez rapoartele scrise, mi-am dat seama că este nevoie de coordonare între instituții. Direcția de Sănătate Publică București (aflată deja acolo când am ajuns), ITM București, Inspectoratul General pentru Imigrări, Jandarmerie (și ea acolo).”, a scris Violeta Alexandru marți pe Facebook.

”Angajatorii să se conformeze”

”Funcționează coordonarea între instituții atunci când este făcută de la cel mai înalt nivel. Altfel, riscă să nu.

Am cerut ITM București să comunice public concluziile verificărilor.

Suntem într-o perioadă în care cer un ritm mai alert în verificări la ITM. Se fac controale (nu vreau nici să facem exces!) dar important mi se pare ca și angajatorii să se conformeze. Inclusiv pentru înregistrarea orelor suplimentare.

Aici mă gândesc la un sistem electronic de contorizare (cu un pilot în zona construcțiilor), inspirat de modelul pe care îl pun în practică firmele din Germania, din industria cărnii, un sistem despre care am vorbit cu Ministrul Muncii, dl Heil.”, a precizat ministrul Muncii.

”Nu pot rămâne inspectorii în fața fiecărei firme”

”Angajații trebuie să ia în serios solicitările autorităților și să nu mai lase măștile acasă sau să le poarte câteva minute.

Toți trebuie să fim responsabili pentru că, oricâte controale fac autoritățile, posibilitatea ca la un control lucrurile să arate acceptabil iar după control, lucrurile să degenereze, există.

Și nu pot rămâne inspectorii în fața fiecărei firme. Angajatorii au interesul ca angajații lor să fie sănătoși, odihniți, să lucreze în condiții de igienă.

Același mesaj l-am avut și în Germania, acum îl reiau acasă. Pentru că peste tot avem aceleași provocări.”, arată Alexandru.