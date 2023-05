Nemulțumire și frustrare pentru pensionarii din sistemul public

Există o întârziere mare în ceea ce privește termenul pentru finalizarea noii legislaţii pentru pensiile speciale, care era în decembrie. Dacă nu îndeplinim acest jalon de reformă, atunci riscăm să pierdem bani din PNRR, a declarat fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan.

Ea a precizat că pensiile speciale nu dispar, ci sunt aduse mai aproape de contributivitate.

„Aş spune că este un subiect care creează frustrare socială din cauza inechităţii lor. Pentru că, dacă este să ne raportăm strict la beneficiarii de pensii speciale, cele şase categorii definite de legislaţia specială, aceştia nu sunt foarte mulţi, însă cuantumul pensiilor individuale este unul care creează o nemulţumire şi o frustrare pentru pensionarii din sistemul public a căror pensie medie, de exemplu, pentru cinci milioane de pensionari, este undeva la 1752.

Gândiţi-vă că avem aproape cinci milioane de pensionari cu o pensie medie de 1700 de lei şi o sută şi ceva de mii de beneficiari de pensii speciale cu pensii uriaşe”, a afirmat Turcan la Prima News.

Ea a menţionat că primele 30 de pensii speciale din România au o valoare între 30.000 şi 50.000 de lei.

„Primele 30 de pensii speciale din România, în momentul de faţă, au un cuantum între 30.000 şi 50.000. Rezultă după venituri înainte de pensionare, între 40.000 şi 60.000 şi, în acelaşi timp, vârsta de pensionare e foarte redusă 50, 51 şi nu au avut contributivitate, pentru că aşa a fost legea în momentul în care ei au lucrat la pensie.

Acolo nu intră beneficiarii de pensii din sistemul de apărare şi ordine publică. Aceasta este clarificarea pe care voiam să o aduc, pentru că, din perspectiva mea de fost ministru al Muncii, în sistemul de apărare şi ordine publică avem pensii ocupaţionale şi care sunt corelate cu legislaţia existentă în ţările din jurul nostru. Beneficiarii de pensii speciale sunt cei în baza celor şase legi”, a mai precizat Raluca Turcan.

Pensiile speciale nu dispar

Ea a precizat că pensiile speciale nu dispar cu noua legislaţie, doar sunt aduse mai aproape de contributivitate.

„Am introdus legislaţia pe pensiile speciale ca obligaţie de reformă în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în paralel cu legislaţia pe pensii din sistemul public şi salarizare. Sunt trei domenii unde problemele sunt cangrenate în decursul timpului, unde s-au făcut peticeli şi unde mai mult s-au înfundat lucrurile decât au fost scoase la suprafaţă.

Termenul pentru finalizarea acestei legislaţii noi pe pensii speciale, unde, atenţie, nu dispar pensiile speciale, pentru că acolo sunt oameni totuşi care au muncit o viaţă întreagă, sunt pensii care în mod normal trebuie aduse cât mai aproape de contributivitate, aşa cum este ea rezultată din legislaţie.

Termenul era undeva decembrie şi deja există o întârziere mare, îngrijorătoare, pentru că dacă nu se îndeplineşte acest jalon de reformă, riscăm să pierdem bani din PNRR”, a mai declarat fostul ministru al Muncii.

Întrebată dacă am putea vorbi de contributivitate la ceea ce denumim pensii speciale, Raluca Turcan a spus că „există, să spunem, două perioade de timp”.

„Una este pentru cei care sunt deja în pensie şi una este pentru cei care sunt în activitatea profesională. Pentru cei care sunt în activitatea profesională lucrurile trebuie aşezate de comun acord cu ei pentru că dacă vii în forţă şi faci ceva împotriva lor riscăm depopularea unor sisteme foarte importante: sistemul judiciar, corpul diplomatic, iar pe partea cealaltă putem să asistăm la lucruri similare şi pe sistemul de apărare şi ordine publică, unde ar fi un adevărat dezastru.

De aceea, acolo pot fi introduse şi aşa am şi lăsat proiectul în lucru la minister, perioade de aşezare a sistemelor din interior, astfel încât contributivitatea să se apropie de un nivel al pensiilor care să fie raportat la veniturile persoanelor care au lucrat în domeniile respective, iar pentru cei care se află în momentul de faţă în pensie, din punctul meu de vedere, nu există o altă soluţie pentru a aduce echitatea decât o recalculare a pensiilor”, a mai declarat Raluca Turcan.

Pensiile mici trebuie să crească mai mult decât cele mari

Ea a mai precizat că pensiile trebuie aşezate într-un sistem în care cele mici să crească mai mult decât cele mari.

„De altfel, pe legislaţia din sistemul public de pensii, tot în PNRR, am introdus şi recalcularea tuturor pensiilor din sistemul public. Întâi am făcut digitalizarea, adică am introdus toate datele în format electronic. Am pregătit legislaţia astfel încât perioade în care oamenii au contribuit, de exemplu, prin ore suplimentare, acord global, dar nu le-au fost luate în calculul pensiilor să intre în calculul pensiilor şi în felul acesta pensiile cresc, pensiile mici cresc mai mult şi după finalizarea procesului de digitalizare şi lege nouă să ajungem la o recalculare a tuturor pensiilor din România.

Deci la finalul acestei perioade în care clasa politică trebuie să răspundă aşteptării fireşti din societate de a pune ordine în sistemul de pensii publice şi speciale, va trebui să avem următorul lucru: pensiile publice aşezate într-un sistem în care pensiile mici să crească mai mult decât pensiile mari. Atenţie! Nu scade nicio pensie din sistemul public şi cele care sunt în momentul de faţă mai mari o să crească mai puţin. În felul acesta sunt mai mulţi beneficiari de pensii mărite, iar pensiile din sistemul special să fie aduse cât mai aproape de contributivitate şi, la final, toate să fie într-un sistem electronic”, a mai declarat Raluca Turcan.