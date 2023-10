Pensiile speciale vor scădea semnificativ

Potrivit luju.ro, la câteva ore de la adoptarea de catre Senat a proiectului de lege privind pensiile speciale, a apărut un document. Este vorba despre proiectul refacut dupa decizia CCR care declarase neconstitutional proiectul initial. Tabelul apărut a circulat in mediul judecatorilor si procurorilor. Acesta arată calculul estimativ care prezinta cu cat vor scadea pensiile speciale odata cu intrarea in vigoare a noii legi.

Calculele sunt facute prin aplicarea noilor impozite de 15% si 20% pe partile necontributive din pensie (in functie de depasirea salariului mediu net si a salariului mediu brut). Ele tin cont de noua metoda de calcul, adica 80% din media indemnizatiilor si sporurilor din ultimele 48 de luni (patru ani) de activitate.

Reducerea pensiilor este una destul de semnificativă. Potrivit tabelului pe care il prezentam mai jos, pierderile pentru magistrati ar pleca de la aproximativ 1.600 lei (in cazul pensionarii unui judecator de judecatorie). Ele ar putea ajunge la peste 5.000 lei. Deci circa 1.000 euro (in cazul unui judecator de la Inalta Curte) sau la 6.500 lei (in cazul pensionarii unui presedinte CSM).

Facand precizarea ca nu se știe cat sunt de corecte aceste calcule, prezentam tabelul:

Senatul a adoptat proiectul de lege

A avut loc primul vot in Parlamentul Romaniei pe noul proiect de lege privind pensiile de serviciu. Acesta se doreste a fi pus in acord cu decizia CCR din 2 august 2023, prin care proiectul initial a fost declarat neconstitutional. Senatul Romaniei a adoptat miercuri, 11 octombrie 2023, proiectul de lege privind modificarea referitor la modificarea conditiile de pensionare a magistratilor, precum si la calculul pensiilor acestora.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 89 de voturi „pentru”, 16 voturi „impotriva”, o abtinere. Un senator nu a votat.

Noul proiect de lege, completat cu amendamentele trimise de Guvern, prevede urmatoarele:

– a fost modificat modul de calcul al pensiei. În sensul ca pensiile de serviciu sa se stabileasca raportat la media indemnizatiilor. Și sporurilor din ultimele 48 de luni (patru ani) de activitate.

– se introduce o esalonare noua a perioadei de cel mult cinci ani in alte profesii juridice. Care sa fie luata in calcul la vechimea de 25 de ani necesara pentru ca judecatorii si procurorii sa se poata pensiona. Practic, vechimea de cinci ani se va lua in calcul in perioada 2024-2031. Urmand ca apoi ea sa scada treptat. Astfel incat in 2061 sa nu fie valorificata decat vechimea de 25 de ani efectiv in magistratura.

– se vor introduce doua impozite: unul de 15%, altul de 20%, in functie de valoarea partii necontributive din pensia de serviciu.

Saptamana viitoare, Camera Deputatilor va da votul final pe proiectul de lege. Acesta urmează apoi sa fie promulgat de presedintele Klaus Iohannis. În cazul in care nu va fi atacat din nou la CCR.