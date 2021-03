Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, vine cu vești proaste pentru o serie de români. Mai exact, potrivit acestuia, PSD-ul va vota propunerile făcute de actuala coaliţie de guvernare privind reducerea pensiilor “foarte, foarte mari”.

Totodată, liderul social-democrat a mai subliniat faptul că PSD va vota proiectele de legi propuse de actuala guvernare, care au în vedere reducerea pensiilor speciale, cu excepţia celor ale militarilor.

El a mai adăugat că PSD-ul a depus o serie de protecte de lege, iar lumea a fost de acord și a votat. Paul Stănescu a mai declarat că așteaptă să vadă proiectele de lege care vor veni în Parlament, iar PSD-ul va susține reducerea pensiilor ”foarte mari”.

PSD susține eliminarea pensiilor speciale

“Noi am depus proiect de lege, am închis-o cu pensiile la parlamentari, toată lumea a fost de acord, a fost proiect de lege PSD, a votat toată lumea, am închis cu pensiile la parlamentari. Îi aşteptăm pe actuala putere, ca şi majoritate, nu ştiu, cu ordonanţă de urgenţă, dar nu se poate, cu proiect de lege să vină în Parlament să propună şi eu îi asigur de acum că PSD va vota reducerea pensiilor la categoriile care sunt cu pensii foarte, foarte mari. Nu ne legăm de pensiile militarilor”, a afirmat Paul Stănescu, marţi seară, la Antena 3.

Secretarul general al PSD a mai adăugat că pentru a vota, este nevoie de un proiect de lege, iar asta este datoria Guvernului. El a mai subliniat faptul că o asigură încă de acum pe ministrul Muncii de acest aspect.

”Dar să vină cu proiect le lege, abia aşteptăm, noi imediat am votat. Să vină cu proiect de lege, sunt la putere, au majoritate şi votăm şi noi, o asigur pe doamna Turcan public de lucrul ăsta”, a mai adăugat Paul Stănescu.

Stănescu a vorbit și despre alte propuneri legislative depuse, care, potrivit acestuia, vor fi analizate și se va veni cu amendamente.