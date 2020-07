Ministrul Muncii a vorbit, marți seară, în emisiunea Tema Zilei, moderată de Dorina Florea despre ce se va întâmpa cu veniturile românilor pensionați, Violeta Alexandru transmițând un mesaj pensionarilor.

„Mesajul pe care vreau să-l transmit este că acest Guvern este responsabil, va fi o creștere a pensiilor, este un guvern responsabil care va anunța o eventuală modificare a legii în sensul de, procentul de 40% cunoscut, în baza unor analize privind încasările la buget. Nu este nimeni care să nu vrea, mai ales că știm foarte bine care este traiul zilnic al unui om care, după o viață de muncă, uneori în condiții foarte grele, este în situația de a avea nevoie de medicamente, este în situația de a se descurca singur de cele mai multe ori. Să nu se creadă că nu avem nicio înțelegere, nici nu se pune problema să nu avem, însă, în mod evident, dincolo de orice populism, suntem niște oameni responsabili și vom comunica acest lucru în baza datelor privind încasările la buget, după o perioadă extrem de dificilă”, a transmis Violeta Alexandru.

Pensiile se măresc din septembrie

Violeta Alexandru a recunoscut că pensiile se vor mări din septembrie, însă procentul nu este cunoscut momentan, urmând să fie stabilit în funcție de încasările de la buget.

„Atât premierul, cât şi ministrul finanţelor au spuspo foarte clar, în momentul în care vom avea o evaluare a situaţiei încasărilor la buget. N-avem niciun interes să ascundem, vom şi comunica şi vom şi dezbate împreună şi discuta cu toate categoriile interesate în cazul de faţă pensionari. Suntem după o perioadă foarte grea. Nu întâmplător făceam referire la faptul că eu am simţit şocul, ca demnitar, ca om care are de gestionat un portofoliu cu profundă încărcătură socială. Am fost martora unor situaţii grele pentru familii care își puseseră afacerea pe picioare, oameni cu copii, oameni cu părinți pensionari, pe care îi ajutau și cărora, având în vedere situația creată și pe care nu a creat-o Guvernul, în mod evident, dar situația creată, au fost, sincer, în situații limită de viață”, a mai transmis ministrul la TVR.