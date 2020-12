Nicola Sturgeon (născută la Irvine, 50 de ani) face parte din acea listă de femei politice care a reușit să câștige încrederea concetățenilor ei în cele mai grave luni ale pandemiei. A făcut-o cu explicații constante, oneste și fără menajamente. Ea nu a ezitat să devieze de la deciziile guvernului lui Boris Johnson atunci când a considerat necesar și a aplicat restricții sociale mai împovărătoare în Scoția. Dar a făcut-o fără să ridice tonul sau să caute confruntări sterile.

Dna Sturgeon se va confruntă cu alegeri regionale în luna mai, iar partidul său, SNP, se prezintă cu promisiunea organizării unui nou referendum de independență. Ultimele sondaje atribuie o majoritate clară celor care sunt în favoarea separării, la care au contribuit rezultatul unui Brexit pe care Scoția nu l-a susținut niciodată și gestionarea haotică a coronavirusului de către guvernul de la Londra. Sturgeon a participat miercurea trecută la o videoconferință cu cinci mass-media europene, printre care se număra şi EL PAÍS.

Boris Johnson și acordul post-Brexit

Reporter: S-a bazat Boris Johnson pe guvernul scoțian în negocierile acordului post-Brexit?

Nicola Sturgeon: Absolut. Noi nu am fost în acea încăpere. Și a fost foarte frustrant. Ne afectează profund ce s-a convenit sau nu și toate acestea se întâmplă și împotriva voinței Scoției. Acest lucru crește importanța faptului că Scoția joacă un rol relevant în Europa și în lume și întărește nevoia de a fi o țară independentă.

Reporter: O pandemie care va avea în continuare consecințe în 2021, plus bulversarea pe care o va genera Brexitul. Este acum responsabil să ridicai o chestiune atât de sensibilă și crucială cum este un referendum de independență?

Nicola Sturgeon: Când pandemia a început să se extindă şi să provoace groază în Marea Britanie în luna martie, am ordonat o pauză în planurile referendumului. Am cerut guvernului britanic să solicite, la rândul său, o prelungire a perioadei de tranziție [convenită cu UE, care se încheie la 31 decembrie]. Au refuzat. Guvernul scoțian a fost foarte responsabil în concentrarea atenției sale depline asupra combaterii virusului. Dar când vom ieși din această pandemie, nevoia de a ne putea decide viitorul va fi cel mai important lucru. Pentru că toate țările din lume îşi pun aceeași întrebare: Unde vrem să mergem când ne recuperăm? Este esențial ca Scoția să se confrunte cu aceste probleme și să ia propriile decizii.

Reporter: Johnson a precizat deja că nu va permite un al doilea referendum. Având în vedere precedentul referendum din 2014, ați duce problema în fața instanțelor britanice?

Nicola Sturgeon: Nu este ceea ce prefer. Cred că orice democrat bun, fie el Johnson sau orice alt prim-ministru, ar trebui să permită procesul. Poporul scoțian trebuie să își decidă viitorul, nu eu sau Johnson. Asta s-a întâmplat în 2014. Acesta este precedentul. Dacă Londra a ales să refuze, dacă Westminster [sediul parlamentului britanic] ar decide să blocheze democrația, am putea merge în instanță pentru a vedea dacă Parlamentul scoțian are capacitatea de a organiza el însuși un referendum. Nu este ceva ce excludem.

Reporter: Limita ar fi atunci la Curtea Supremă din Regatul Unit?

Nicola Sturgeon: Dar nu vreau să o iau pe această rută. Dacă în termen de cinci luni SNP câștigă alegerile [cu propunerea unui nou referendum] și cineva refuză să accepte acest rezultat, singurul arbitru legitim care decide dacă Scoția ar trebui să fie independentă este poporul scoțian. Mi se pare chiar ciudat că sunt întrebată ce voi face în loc să întrebe cealaltă parte cum este posibil să împiedice o astfel de decizie. De aceea cred că democrația va prevala.

Legea este discutată în Parlament

Reporter: În prezent, Legea privind piața internă din Regatul Unit este discutată în Parlament. Este o modalitate de distribuire a puterilor între guvernul central și regiuni, după ce acesta îşi va recupera puterile pe care le deținea până acum UE. Nu este mai bine să puneți lucrurile în ordine decât să le distrugeţi?

Nicola Sturgeon: Nu asta intenționează legea. Este un act legislativ care acționează ca un cal troian, destinat reducerii puterilor parlamentelor autonome. Am fost întotdeauna în favoarea oferirii unui cadru comun pentru reglementarea comerțului intern. Dar trebuie să fie un acord voluntar care să respecte puterile și responsabilitățile părților. În acest caz, guvernul Johnson vrea să decidă singur.

Reporter: De fapt, cuvintele prim-ministrului au fost revelatoare, când a spus unui grup de deputați că revenirea [termenul de definire a transferului de competențe și acordarea autonomiei] fusese „un dezastru istoric”.

Nicola Sturgeon: Pentru cineva ca Johnson, cu o viziune asupra lumii centrată pe Londra, întoarcerea a fost un dezastru, desigur. Pentru că a dat Scoției mai multă putere și voce. Cuvintele sale dezvăluie instinctul său, care nu este altceva decât inversarea procesului. Și de aceea nu trebuie să-i permitem lui Johnson să ia decizia cu privire la viitorul nostru, deoarece ne va conduce în direcția opusă a ceea ce doresc scoțienii.

Reporter: În afara Regatului Unit și în afara UE. Nu vă este teamă că Scoția va fi izolată?

Nicola Sturgeon: Da, suntem deja în afara UE. Și împotriva voinței noastre. Chiar dacă va dura ceva timp, va fi un lucru bun pentru noi să ne întoarcem la familia europeană. Nu ar trebui să fie un proces lung. Cazul nostru este unic. Facem voluntar parte dintr-o uniune de națiuni. Dacă decidem să plecăm, intrarea în UE ar trebui să fie rapidă. Am putea fi podul dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. Nu cred că încorporarea noastră ar presupune extinderea UE. Suntem în interiorul ei aproape de când m-am născut.

Reporter: Credeți că Boris Johnson a fost premierul ideal pentru a gestiona un dezastru ca pandemia?

Nicola Sturgeon: Aş fi preferat să nu ocupe această funcţie. Suntem la antipozi politici. Dar am încercat în orice moment să evit criticarea altor lideri pentru modul în care au gestionat pandemia. A fost foarte greu pentru toţi. Am încercat să lucrez cu oricine s-a putut, deşi uneori nu am fost de acord.