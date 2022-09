Imnul național, banii și timbrele se vor schimba

Prințul Charles va deveni noul Rege al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Această trecere de la regină la rege va aduce cu sine noi schimbări.

De exemplu, cuvintele din imnul național britanic, care datează din secolul al XVIII-lea, se vor schimba din „God Save the Queen” (Dumnezeu salvează Regina) în „God Save the King” (Dumnezeu salvează Regele) De obicei, se cântă doar primul vers din imnul național, care, de acum înainte, va suna în felul următor: „God save our gracious King! Long live our noble King! God save the King! Send him victorious, happy and glorious, long to reign over us, God save the King.”. ” („Dumnezeu să ne păzească milostivul rege / Mult să ne trăiască nobilul rege / Dumnezeu să ne păzească regele / Să îl trimită victorios, fericit și glorios / Mulți ani să ne conducă. Dumnezeu să ne pazească regele”)

În plus, de acum înainte, monedele și bancnotele din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord vor reprezenta capul regelui, însă monedele și bancnotele vechi, care întruchipează chipul reginei, vor rămâne în circulație până când vor fi înlocuite treptat în timp.

Menționăm faptul că, de când monarhia britanică a fost restaurată în urma republicii de zece ani a lui Oliver Cromwell (1660), a devenit regulă ca noul monarh al Regatului Unit să aibă chipul îndreptat în direcția opusă predecesorului său. Pe scurt, dacă Regina Elisabeta a II-a este cu fața pe partea dreaptă, Regele Charles va fi cu fața pe partea stânga.

Noile cutii poștale din Regatul Unit vor purta cifrul regelui

La rândul lor, timbrele poștale vor fi actualizate pentru a prezenta portretul noului rege, relatează agenția de presă Reuters. De asemenea, unele titluri juridice care folosesc „Queen” se vor schimba în „King”.

Odată cu urcarea pe tron a Prințului Charles se va schimba și cifrul regal (monograma folosită de monarhul britanic), care prezintă, acum, ștampila „EIIR” a reginei, sub o imagine a Coroanei Sfântului Eduard. Cifrul Regal este reprodus în Marea Britanie și apare pe orice obiect, de la cutiile poștale până la uniformele de poliție.

În conformitate cu tradiția britanică, atât cifrul regal, cât și stema regală se vor schimba odată cu urcarea pe tron a Prințului Charles. Atenție! Cifrul Regelui va apărea doar pe cutiile poștale noi, iar cutiile poștale vechi vor păstra cifrul reginei.