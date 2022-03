Băncile au în continuare probleme cu stocurile de euro

Cursul valutar de astăzi, 2 martie, este de 5,1 lei. Astfel, a fost înregistrată o scădere după ce euro a fost tranzacționat ieri cu 5,2 lei. Totuși, băncile au în continuare probleme cu lichiditățile, conform dcnews.ro

De exemplu, o angajată de la CEC Bank a informat că nu are de unde să vândă euro iar un angajat al OTP Bank a spus că are disponibile doar hârtii mari, de 200 de euro. Simultan, mai mulți angajați ai unei sucursale BRD au spus că mai au doar 400 de euro cash, potrivit sursei menționate.

Nu în ultimul rând, o casieriță dintr-o casă de exchange a spus că are doar bancnote de 50 de euro, la un preț de 255 de lei.

Mai multe bănci din România au venit cu recomandări pentru români

În acest context, mai multe bănci din România au analizat situația și au venit cu recomandări pentru români.

„În ultimele zile am înregistrat o creștere a cererii de numerar, însă situația este sub control. Ne-am asigurat din timp că avem lichiditățile necesare și am discutat cu partenerii noștri în alimentarea ATM-urilor într-un ritm accelerat, monitorizând tot timpul situația din teren. Desigur, au putut exista întârzieri în alimentare din motive obiective ce țin de traseul mașinilor blindate, însă nu există probleme cu disponibilul de numerar nici în euro, nici în lei. Recomandăm clienților să folosească la fel ca până acum cardurile pentru plăți și să nu scoată de la ATM mai mult decât au nevoie în mod normal”, a transmis ING, potrivit sursei menționate.

„Toate unitățile CEC Bank sunt alimentate constant cu numerar – atât cu lei, cât și cu valută și nu există restricții la realizarea de operațiuni. Dorim să asigurăm publicul că banii lor sunt în siguranță și că CEC Bank are o poziție financiară solidă și un indicator de lichiditate de 200%, dublu față de cerințele legale. Clienții au acces oricând la propriile disponibilități, iar pentru retragerea de sume mari este recomandată programarea în prealabil, regulă care se aplică de mulți ani. Recomandăm clienților ca în această perioadă, să evite să ia decizii sub impulsul momentului și să ia în calcul și riscurile de pierdere a dobânzilor și riscurile asociate păstrării unor sume mari în numerar”, a informat un oficial al CEC Bank.