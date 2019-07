Guvernul Dăncilă trebuie să plece. O spune unul dintre liderii Opoziției, exasperate de greșelile celor din Executiv. Mai mult, Dacian Cioloș acuză faptul că este ținta unor atacuri murdare lansate tocmai de cei care acuză promovarea urii și a dezbinării societății. Cioloș o îndeamnă pe Viorica Dăncilă să plece de la guvernare și spune că procentul PSD la alegerile prezidențiale va continua să scadă simțitor.

”Observ, în ultima vreme, din ce în ce mai multe atacuri, murdare și nefondate, la adresa mea și a PLUS, venite tocmai din partea celor care reclamă, în spațiul public, dezbinarea, ura și interesele care, susțin ei, au pus stăpânire pe România. Am un mesaj pentru ei: poporul român înțelege pe deplin realitatea și jocurile politice ale celor care încearcă, cu orice preț, să rămână la putere”, a scris liderul PLUS pe o rețea de socializare.

Cioloș mai acuză populismul și minciuna PSD. ”Cetățenii s-au trezit, nu mai acceptă incompetența, corupția, hoția, minciuna și lipsa bunului-simț cu care cei de la PSD au încercat, de-a lungul timpului, să-i obișnuiască. (…) Rezultatul alegerilor europarlamentare din 26 mai este grăitor în acest sens. Iar procentul PSD la viitoarele alegeri va continua să scadă simțitor, pe măsură ce oamenii vor realiza că sunt mințiți și ținuți în sărăcie de incompetența și hoția celor aflați acum la putere”, a tunat Cioloș.

Fostul premier mai afirmă că PSD ar trebui să plece de a guvernare. ”Voi, cei care nu faceți altceva decât să jucați murdar și să lansați atacuri lipsite de orice urmă de veridicitate, dacă chiar vreți binele României, puteți da o mână de ajutor, plecând de la guvernare”, a mai spus Cioloș.

