Veste cruntă pentru români! Dacian Cioloş: Comisia Europeană a cerut modificarea vârstei de pensionare

Liderul USR a explicat sâmbătă, 13 noiembrie, că fiecare persoană poate „să decidă opţional dacă vrea să lucreze în plus”. Amintim că vârsta de pensionare în România este de 65 de ani la bărbați și 61 de ani la femei în momentul de față.

„Pentru pensii, Comisia Europeană a cerut modificarea vârstei de pensionare, un angajament clar că modificăm vârsta de pensionare, că o ducem mai în sus. Colegii noştri din guvern au insistat să nu avem o condiţionalitate, să fie o decizie politică în România, după un acord politic şi atunci în PNRR se prevede cel puţin posibilitatea opţională de a creşte vârsta de pensionare.

Adică fiecare persoană să decidă opţional dacă vrea să lucreze în plus, să poată să o facă. Dacă vor să renegocieze reformele va fi foarte dificil, dacă vor să renegocieze alocările bugetare, acolo iarăşi Guvernul a mers cu nişte argumente.

Alocările bugetare sunt legate de nişte reforme şi dacă guvernul vrea să renegocieze lucrul acesta, în acest stadiu în care PNRR nici nu a fost lansat, urmează să vină avansul şi să dăm drumul la primele măsuri, o renegociere ar însemna practic o întoarcere la zero, adică practic noi nu am mai avea PNRR. Implementarea lui s-ar bloca şi ar trebui rediscutat, renegociat şi am amâna implementarea până undeva anul viitor”, declarat Dacian Cioloș la Digi 24.

Ce trebuie să facă pensionarii de anul viitor?

Amintim că, începând din primăvara anului viitor, persoanele ieșite la pensie își vor putea primi taloanele de pensie nu pe hârtie, ci în format digital. Pensionarii care vor dori acest lucru pot face o cerere la Casa de Pensii și vor primi cuponul pe e-mail. O lege care prevede acest lucru a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Documentul mai are nevoie de normele de aplicare.

Parlamentul a adoptat legea după ce au fost înregistrate numeroase întârzieri ale cupoanelor de pensii. Și cupoanele electronice, la fel ca cele tipărite, vor putea fi folosite la medic, la farmacie și oriunde este nevoie pentru ca titularul să facă dovada de pensionar.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat că indexarea pensiilor este „imposibil de realizat” începând cu întâi decembrie. Aceasta a explicat că taloanele de pensie pentru luna viitoare se tipăresc acum. Potrivit spuselor sale, pensiile vor fi indexate începând cu 2022, cu un procent cuprins între 6 şi 12 în funcţie de bugetul existent.