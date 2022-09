Au început lucrările din cadrul unui proiect de valorificare a energiei geotermale din Oradea. Boloș: O premieră națională pe partea de inovație

În cursul zilei de vineri, 16 septembrie, au început lucrările din cadrul proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I –Oradea„.

La eveniment a participat și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, care a precizat că acest proiect este o premieră națională în ceea ce privește inovația.

”Mă bucur să văd că acest proiect, care reprezintă o premieră naţională pe partea de inovaţie, prinde viaţă. Este un proiect pentru care am semnat în precedentul meu mandat în acest minister, ce va avea impact pentru 13.000 locuitori, respectiv 6.200 de apartamente, plus instituţii publice şi agenţi economici care au spaţii comerciale la parterul blocurilor din cartier. Cei peste 10 ani de când se investeşte în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Oradea îşi văd roadele, într-un moment în care preocuparea generală este asigurarea energiei de care populaţia are nevoie, la costuri cât mai mici”, a afirmat ministrul Marcel Boloş, la Oradea.

Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), acest program face parte din obiectivele asumate de către acest municipiul cu scopul de a moderniza sistemul de încălzire și de alimentare cu apă caldă menajeră. De asemenea, se dorește și valorificarea energiei regenerabile de care dispune orașul.

Ministrul Marcel Boloș a verificat stadiul lucrărilor

Tot vineri, Marcel Boloș a verificat stadiul lucrărilor de înlocuire a rețelei de termoficare, împreună cu primarul și cu reprezentanții municipalității locale.

Lucrările fac parte din contractului de lucrări ”Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii <<Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa III>>, LOT I Reţele şi mini-puncte termice”.

În această etapă se vor reabilita 23,10 km de traseu, respectiv 46,2 km conducte, de tronsoane de reţea termică primară, beneficiază de aproximativ 20 de milioane de euro, 98% alocare din fonduri europene, iar lucrările sunt programate să fie finalizate la sfârşitul anului viitor.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Boloș, a oferit și îndrumări pentru cele 21 de proiecte pentru care Oradea s-a înscris prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în valoare totală de 97 de milioane de euro.