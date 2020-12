Prima reacție din PSD vine de la președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Vasile Dâncu. Acesta a declarat luni, după anunțul președintelui Klaus Iohannis, cum că nu a decis cine să fie candidatul pentru funcția de premier, că Guvernul de uniune națională, propunerea PSD, nu este exclusă.

Mai exact, Vasile Dâncu a subliniat faptul că nu este exclusă, în acest moment, varianta unui guvern de uniune națională.

„Nu ar fi exclus să se ajungă chiar și la soluția unui guvern de uniune națională. S-ar putea chiar ca în această a doua fază să se discute deja despre acest lucru”, a spus Dâncu, la Digi24.

Totodată, întrebat dacă PSD vrea să boicoteze formarea unui nou Parlament, Vasile Dâncu a spus că acest lucru este exclus.

„În niciun caz. Am văzut undeva știrea cum că noi am vrea să boicotăm, dar, nu, în niciun caz. Am vorbit despre acest lucru în discuția cu președintele, doar în sensul următor: în mod normal, în negocierile pe care PNL și partenerul ales, USR PLUS, au discutat în weekend despre împărțirea comisiilor parlamentare, a funcțiilor din Parlament, acesta este un lucru care nu este corect, nici constituțional.

Aceste lucruri se întâmplă în Parlament, după constituirea Parlamentului. ȘI am spus că noi nu vrem ca din cauza unor asemenea lucruri să fim nevoiți să avem asemenea soluții care nu sunt legale și nici constituționale. În niciun caz nu am vorbit despre boicotarea formării Parlamentului”, a spus Vasile Dâncu.

Klaus Iohannis a fost de acord

În același timp, Vasile Dâncu a mai precizat că Marcel Ciolacu, a spus că președintele României a fost de acord cu faptul că „este nevoie, în acest moment, să ajungem la un consens toată clasa politică, toate partidele, pentru a da un guvern și un parlament, pentru că sunt lucruri care vor fi tot mai complicate dacă vine al treilea val al pandemiei”.

Declarațiile președintelui Consiliului Național al PSD vin după ce Klaus Iohannis a anunțat, luni, că în 21 decembrie se va constitui noul Parlament. Președintele a declarat că încă nu sunt întrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma noul Guvern și urmează noi consultări.