Luni, 14 decembrie, preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii partidelor parlamentare pentru a se consulta cu aceştia în vederea desemnării viitorului premier al României.

În urma acestor consultări, şeful statului a susţinut o declaraţie de presă la ora 18:00. Iată ca a avut de transmis preşedintele Iohannis:

“Această prima rundă de consultări a dus la un schimb de opinii bun între reprezentanții acestor formațiuni și mine. Pot să spun că astăzi NU sunt încă întrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma un nou Guvern.

Am primit astăzi câteva propuneri, însă cred că este nevoie de cel puțin încă o rundă de consultări, până când lucrurile se cristalizează.

Având în vedere că BEC a comunicat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, acum sunt îndeplinite condițiile pentru convocarea noului Parlament. Intenționez să convoc noul Parlament pentru 21 decembrie. Săptămâna viitoare, luni, se va constitui noul Parlament”, a declarat, luni, Klaus Iohannis.

Ce au transmis liderii partidelor parlamentare după consultările de la Cotroceni?

“Preşedintele României a recunoscut faptul, şi chiar ne-a felicitat, că PSD a câştigat aceste alegeri. De asemenea, a spus că propunerea PSD în persoana domnului doctor Alexandru Rafila este o propunere onorabilă. (…) Am vorbit numai de varianta unui Guvern de uniune naţională. (…) Am menţionat faptul că acele negocieri ridicole, pe lângă Constituţie, de la Vila Lac 1 nu au ce căuta într-o democraţie reală.

Am insistat că România trece printr-o perioadă complicată, atât în ce priveşte pandemia, a crizei sanitare, cât şi a crizei economice şi nu ne permitem o majoritate în Parlament fragilă şi considerăm că un Guvern de uniune naţională este cea mai bună soluţie în acest moment pentru România. Normal, în această construcţie politică, partidul care a câştigat alegerile trebuie să desemneze prim-ministrul, în persoana domnului Rafila”, a declarat Marcel Ciolacu, preşedintele PSD.

“Nu suntem de acord cu nicio participare la guvernare a PSD. PSD a ţinut în loc România 30 de ani, PSD, trei ani de zile după ce a primit încrederea în 2016, a făcut cu totul şi cu totul altceva decât a promis românilor. Mai mult decât atât, s-a comportat ca un partid care nu merită să deţină nicio părticică de putere în România.

Noi am hotărât posibilii parteneri prin hotărârea Biroului Politic Naţional în mandatul pe care îl avem – USR PLUS, UDMR şi grupul minorităţilor”, a transmis Ludovic Orban, preşedintele PNL.

“I-am transmis preşedintelui poziţia consecventă a USR PLUS. A fost un mesaj în care ne-am exprimat aşteptarea şi decizia de a intra într-o coaliţie prin care să construim, nu să facem încă o improvizaţie similară cu cele de 30 de ani. A fost un mesaj prin care noi am spus foarte clar că este important ca această coaliţie, care se va forma în perioada următoare, – şi transmitem acest mesaj – suntem foarte optimişti că vom ajunge la o soluţie.

După consultările de astăzi suntem optimişti că e o şansă reală pentru România să avem o majoritate de centru-dreapta stabilă şi echilibrată. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis. Este important ca această coaliţie să nu fie una pentru şase luni, pentru un an de zile, ci să fie o coaliţie cu potenţial de a guverna România patru ani de zile şi de a face acele reforme atât de importante”, a declarat Dan Barna, co-preşedinte al USR-PLUS.

“Propunerea AUR pentru postul de prim-ministru, văzând că partidele de pe locul unu, doi şi trei nu au venit cu nume convingătoare, am hotărât noi să propunem ţării un nume de prim-ministru, domnul Călin Georgescu. Aş vrea să mă adresez alegătorilor PSD – dacă sunt mulţumiţi de propunerea pe care PSD a făcut-o şi să facă o comparaţie între Alexandru Rafila, cel care a fost de acord cu închiderea noastră în case şi cu măsuri abuzive împotriva bătrânilor noştri, să-l compare pe Alexandru Rafila cu Călin Georgescu”, a declarat George Simion, co-preşedinte al AUR.

“Nu cred că în acest moment un guvern de uniune naţională este o soluţie viabilă, de aceea nici nu am discutat despre această soluţie. Şi nu credem că în acest moment o astfel de soluţie este potrivită.

Din punctul nostru de vedere, cea mai bună şi poate singura formulă despre care putem discuta este o coaliţie guvernamentală şi parlamentară PNL – USR PLUS şi UDMR. Asta ar însemna, bineînţeles, o majoritate solidă, nu o majoritate constituţională – nu am putea amenda Constituţia – dar cu sprijinul grupului minorităţilor naţionale, altele decât cea maghiară, am avea o majoritate solidă cu care s-ar putea guverna patru ani”, a precizat şi Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

