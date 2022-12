Contribuabilul va avea posibilitatea să-și reanalizeze situația fiscală. Acest anunț a fost făcut de Lucian Heiuș, președintele ANAF, pe Facebook. El a făcut trimitere la recentele modificări ale Codului de procedură fiscală.

Potrivit acestuia, selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală se va face doar pe baza analizei de risc.

Lucian Heiuș a explicat că organul de inspecție fiscală va emite o notificare de conformare în care va prezenta riscurile identificate.

“Contribuabilul are posibilitatea să-și reanalizeze situația fiscală, să depună declarații rectificative sau la clarifice riscurile identificate. Dacă face acest lucru, nu va mai fi controlat”, spune el.

În cazul în care nu se conformează, afirmă Heiuș, se va emite avizul de inspecție fiscală.

Contribuabilii onești nu vor mai fi controlați de Fisc

“De la data comunicării avizului și până la începerea inspecției fiscale, contribuabilul poate depune sau corecta declarațiile de impunere sau să-și clarifice riscurile identificate iar dacă face acest lucru și controlul nu va mai avea loc”, a explicat el.

Dacă contribuabilul refuză să-și clarifice situația fiscală în aceste două etape, atunci va începe inspecția fiscală efectivă.

„Prin acest mecanism, contribuabilii onești nu vor mai fi controlați de Fisc, creându-se posibilitatea ca erorile contabile, neconcordanțele, interpretările fiscale diferite să fie rezolvate în etapele preliminare controlului efectiv”, a mai afirmat șeful ANAF.

Directorul ANAF vrea mai mulți tineri în locul celor ieșiti la pensie

Pe de altă parte, directorul ANAF, Lucian Heiuș, a spus că în 2023 dorește să aducă tineri în sistem, în locul celor ieșiți la pensie. El a făcut acest anunț în urmă cu o zi, când a vorbit de noile angajări în structurile ANAF.

“Este o medie de vârstă foarte înaintată, ținând cont că peste 80 la sută din personalul ANAF este format din femei. Și atunci, se simte o nevoie de primenire a funcționarilor care lucrează în ANAF și eu chiar îmi doresc ca, la începutul anului viitor, să încerc să aduc în ANAF cât mai mulți tineri”, a explicat acesta pentru Gândul.

Pentru a realiza aces lucru, este însă nevoie de o modificare legislativă.

“Unul din primele ordine ca președinte ANAF pe care l-am dat a fost transformarea tuturor posturilor care erau de consilier superior, deci gradele superioare, pentru că un om când iese la pensie ajunge la maximul pe care poate să-l atingă. Dacă scoteam la concurs, trebuiau minimum 7 ani vechime și alte lucruri care mă ajutau pe mine să împrospătez personalul din ANAF.

Și atunci, am transformat și am dat un ordin ca orice persoană care iese la pensie, postul său să fie transformat în asistent sau debutant, debutant însemnând fără nicio zi de vechime, asistent, un an vechime în specialitate”, a spus Lucian Heiuș, potrivit sursei citate.