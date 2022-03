Pentru prima dată în ultimele două decenii, Rusia se află la un pas de a intra în incapacitate de plată a datoriei sale, scrie CNBC, care adaugă că țara condusă de Vladimir Putin are două plăți care vor fi scadente miercuri, 16 martie. Aceste plăți au o valoare totală de 117 milioane de dolari.

Plata este prima de acest fel după ce SUA și UE au impus mai multe restricții Rusiei, în urma invadării Ucrainei, asta în timp ce banca centrală și instituțiile financiare sunt blocate de aceste sancțiuni și de politicele interne de atenuare.

Dacă Rusia ar intra în incapacitate de plată, scrie presa internațională, atunci ar începe o dispută prelungită cu agențiile de rating de credit, organismele internaționale și creditorii străini.

Lista cu plățile ce trebuie onorate

Cunoscutul site Bloomberg a publicat o listă cu obligațiunile externe ale Rusiei, cea care scoate la iveală că statul rus li Gazprom sunt cei mai mari datorinici.

Potrivit listei, statul rus are o datorie externă de 39,9 miliarde de dolari, în timp ce Gazprom are de plată 13,4 miliarde de dolari (prin Gaz Capital) și 12 miliarde (prin Gaz Finance).

De asemenea, marile companii și băncile ruse au de plătit 105 miliarde de dolari, în timp ce căile ferate ruse (RZD) au o datorie de 4,9 miliarde de dolari.

În ceea ce privește băncile, acestea au următoarele sume de plată:

Credit Bank of Moscow are de plată 4,1 miliarde de dolari

VEB (banca de dezvoltare a Rusiei) are de plată 3,8 miliarde de dolari

Pe listă mai sunt prezente și Norilsk Nickel (producător de metal) care are de plată 3,8 miliarde de dolari, grupul petrochimic Sibur, care are de plată 3 miliarde de dolari, banca de stat Sberbank, care are datorii de 3 miliarde, Gazprom Neft cu datorii de 3 miliarde de dolari și Rosneft tot cu datorii în valoare de 3 miliarde.

Și Lukoil este prezentă pe lista datornicilor prin cele două subsidiare ale sale. Una are datorii de 3 miliarde de dolari, iar cealaltă are datorii de 2,3 miliarde de dolari.

Insolvența este iminentă

Pe acest fond, agenția de rating Fitch spune că intrarea Rusiei în insolvență este iminentă, având în vedere că rubla a scăzut cu 35% față de dolar, în timp ce bursa este închisă deja de două săptămâni.

Chiar dacă Rusia a anunțat că ar putea plăti datoria în ruble, Bloomberg scrie că acest lucru nu este posibil, așa cum arată condițiile contractuale. În plus, dacă Rusia nu va plăti aceste datorii, va exista o perioadă de grație de 30 de zile care va permite țării conduse de Vladimir Putin să plătească până pe 15 aprilie.