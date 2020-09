Se încinge lupta pentru alegerile locale 2020, în București. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a distribuit pe Facebook mesajul „Je suis Panarama”. Mesajul în cauză este al Danei Budeanu iar Firea face aluzie la unele comentarii rostite de contracandidatul ei, Nicuşor Dan, susține România TV.

„Sunt şi voi fi mereu alături de toate femeile! Am încercat să le uşurez viaţa pe cât posibil. Ele duc greul! Nu sunt “panarame”, cum zice un candidat. Ele sunt mame, bunici, fiice, soţii, prietene, iubite. Ca şi mine”, a scris Gabriela Firea.

Revolta lui Firea a pornit de la unele afirmații recente ale lui Nicuşor Dan, candidatul susţinut de la PNL-USR-PLUS la Primăria Capitalei. Acesta a declarat că că la alegerile locale de duminica aceasta se va da „o luptă de valori” în care el nu vrea să-i spună fetiței sale că „o panaramă este mare vedetă”. Dan a mai spus că „fiecare societate are panaramele ei, dar într-o societate normală ele stau undeva la periferie”.

„Am spus ca aceasta campanie e mai mult decat o discutie despre cine aduce apa calda, cat de ridicol poate sa sune asta. Este de fapt o campanie despre valori, este o campanie despre demnitate si este o campanie impotriva imposturii. De cand a inceput campania asta ma tot gandesc cum e posibil totusi, cum e posibil ca sa nu fie evident ca o sa castigam, in conditiile in care orasul este in faliment, in care oamenii nu au apa calda, traficul e sufocat, poluarea e mai mare? Cum e posibil? Si raspunsul este, daca ne uitam in istoria recenta, o sa vedem ca aceasta aberatie este posibila cand reactia oamenilor la puterea instalata e disproportionat de mica, pentru ca in anii ’80 vedeam cu totii magazinele goale si ni se spunea la televizor ca o ducem foarte bine.

Lupta de valori in care eu vreau ca fetitei mele sa nu i se spuna ca o panarama este mare vedeta, da? Si, din pacate, suntem cam la egalitate. Fiecare societate are panaramele ei, dar intr-o societate normala ele stau undeva la periferie”, a declarat Nicusor Dan la un eveniment care a avut loc in zona Teatrului National Bucuresti unde a prezentat prioritatile programului Noul Bucuresti si solutiile pe care le propune pentru modernizarea Capitalei.

Ulterior, Nicuşor Dan a explicat pe pagina lui de Facebook că nu a folosit cuvântul „panaramă” cu o conotaţie vulgară.

„Înțeleg că există diverse interpretări ale mesajului meu de astăzi.

Ca să fie totul foarte clar:

1. Nu am folosit interpretarea vulgară a cuvântului „panaramă”. Pentru mine, acest cuvânt are interpretarea comună de persoană ridicolă care caută scandalul. Sunt de 20 de ani în spațiul public și nu am folosit niciodată vulgarități.

2. Persoanele pe care le-am avut în vedere sunt cele două agitatoare care vin și fac zgomot în fața sediului, care au perturbat mai multe evenimente electorale și care sunt invitate constant în prime-time exact la televiziunile care promovează fake news-uri despre mine”, a declarat Nicuşor Dan.

FOTO: INQUAM/Alexandru Busca