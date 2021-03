Se închid școlile din nou? Anunț de ultimă pentru profesori și elevi. Ce spune premierul Cîțu

Într-un interviu acordat pentru g4media.ro, premierul Florin Cîțu a vorbit despre situația din școli și despre ce s-ar putea întâmpla în contextul creșterii numărului de noi infectări.

Întrebat dacă elevii se vor întoarce din nou la online dacă cazurile se înmulțesc, premierul Florin Cîțu a declarat că deciziile rămân la nivel local.

Totodată, el a subliniat faptul că, un lucru pe care vrea să îl schimbe este testarea rapidă din școli, lucru care urmează să fie discutat cu experții din domeiu.

”Cred că avem un sistem bun, cu decizia în plan local. Rămânem acolo. Ce aș vrea să schimb, dar nu e încă o decizie: am văzut că au apărut acele teste rapide pe bază de salivă. Cred că pentru școli ar fi o decizie bună, să le cumpărăm, am testa mult mai ușor copiii și am avea mult mai rapid informația.

Nu e luată decizia, dar le voi cere experților să spună dacă sunt bune, eficiente și aș vrea să facem eforturi să cumpărăm în școli”, a declarat Florin Cîțu pentru g4media.ro.

Florin Cîțu, despre gestionarea pandemiei în România

Premierul a mai precizat că în fiecare zi verifică statisticile și trenudile pentru a vedea care sunt grupele de vârstă afectate. Potrivit acestuia, s-a observat o relaxare în rândul românilor, care renunță la măști, lucru care ar putea cauza un risc de infectare major.

El a făcut apel în acest context la populație să continue să respecte normele impuse de autorități: masca de protecție, dezinfectarea mâinilor și respectarea distanțării sociale.

„În fiecare zi mă uit la statistici și trenduri, să văd grupele de vârstă. Partea bună e că numărul mare de persoane pozitivate nu este dintre persoane în vârstă. E un lucru bun. Asta arată clar că strategia de a vaccina la început medicii și centrele de bătrâni a funcționat, a fost bună.

Ce am observat e că nu noi am relaxat condițiile, ci oamenii încep să se relaxeze. Mergi pe stradă și vezi foarte mulți oameni fără mască, deși în continuare e obligatoriu să porți mască. De aceea în fiecare ieșire publică transmit mesajul că purtarea măștii e obligatorie. Nu contează tulpina virusului, dacă ai mască – te protejează. Masca, dezinfectarea și distanțarea sunt cele trei lucuri elementare. Aceste lucruri ne-au salvat până acum”, a mai spus Cîțu.

Florin Cîțu a mai adăugat că nerespectarea regulilor poate explica numărul noi de infectări cu noul coronavirus, iar redeschiderea școlilor nu are nicio legătură. Totuși, premierul a adăugat că există o creștere a numărului de infectări și în cazul tinerilor, așa că este posibil ca școlile să fie totuși un factor de risc.

„Eu cu asta aș corela de fapt creșterea cazurilor, nu cu deschiderea școlilor, deși am văzut o creștere a cazurilor la tineri, și e posibil să fie legat de școli. Totuși, dacă am purta mască în spațiul public și am respecta toate regulile, cred că am putea rămâne la un nivel scăzut”, a mai spus premierul.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea