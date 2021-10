În județul Ilfov, incidența cazurilor cu noul coronavirus a trecut de 15 la mia de locuitori. În acest context, autoritățile pregătesc măsuri drastice pentru a putea ține pandemia sub control.

La recomandarea Direcției de Sănătate Publică Ilfov, începând de luni, toate școlile din Ilfov se închid.Măsura a fost dispusă după ce incidența în Ilfov a ajuns la 15,48 cazuri la mia de locuitori. Mai exact, în județ sunt localități unde rata infectărilor a trecut de 20 la mie.

De menționat este faptul că fiecare unitate școlară în parte urmează să convoace o ședință pentru a lua această decizie. În același timp, DSP Ilfov a trimis către toate școlile din județ o adresă oficială în care a cerut ca orele să treacă în online. Sursa citată precizează că închiderea școlilor a fost în primă fază o recomandare pe care ei au făcut-o în condițiile în care rata infectărilor continuă să crească accelerat, iar ISJ Ilfov a fost de acord.

Astfel, în prezent, școlile pot decide singure dacă trec sau nu cu toate orele în online sau rămân deschise.

Amintim faptul că în cursul zilei de marți, ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a vorbit despre închiderea școlilor. Acesta a precizat că în cazul în care apare un singur caz într-o clasă, activitatea va fi suspendată doar la nivelul acestei clase.

”DSP IF își depășește atribuțiile legale, încalcă Hotărârea CNSU nr. 76 și Ordinul comun 5338/2021 și se substituie CJSU, ISJ și tuturor unităților de invatamant din IF!

1. Sunt scoli in localități din mediul rural in care rata de infectare este mică (diferit fata de scolile din localitățile in care rata de infectare este foarte mare).

2. Sunt scoli foarte aglomerate in care se învață in 2-3 schimburi, cu un nr maxim de elevi in clasa si sunt scoli in care se învață intr-un singur schimb, cu un nr mic de elevi in clasa.

3. Sunt scoli in care nu este niciun caz de infectare in rândul elevilor si profesorilor si sunt scoli in care sunt zeci de cazuri de infectare.

4. NU exista cadru legal pentru trecere generalizată/nediferențiată in online la nivelul unui județ; decizia se ia analizând situația la nivelul fiecărei unități de invatamant.

5. DSP nu se poate substitui nici școlilor, nici ISJ, nici CJSU!

6. Nu avem cunoștința ca DSP sa fi făcut ancheta epidemiologica la nivelul fiecăreia dintre cele 270 de unități de invatamant din IF.

In concluzie, solicitarea DSP IF a fost făcută in afara cadrului legal, afectând procesul de monitorizare a desfășurării procesului de invatamant și perturbând funcționarea mecanismelor administrative de gestionare a situației in starea de alerta.”, spune ministru Educației, Sorin Cîmpeanu.

Ce spune Sorin Cîmpeanu despre închiderea școlilor

Totodată, ministrul mai preciza că situația diferă de la o unitate de învățământ la alta, iar în funcție de infectările din rândul profesorilor și a elevilor se iau decizii legate de trecerea la cursurile online.

„Legând îngrijorările legitime, atât din partea părinților, elevilor, cat și din partea cadrelor didactice, ordinul comun al ministrului Educației pentru asigurarea dreptului la educație, ministrului sănătății pentru asigurarea dreptului la sănătate prevede toate situațiile posibile, reglementează orice situație poate să apară.

Sunt 17.000 de școli în România. Avem două reguli de bază care au fost ușor de înțeles: la apariția unei îmbolnăvire într-o clasă, se suspendă activitatea la nivelul clasei. A doua regulă: la apariția suspendării unui număr de clase egal cu cel puțin jumătate din numărul claselor din școală se suspendă activitatea fizică la nivelul întregii școli. Aceste reguli generale au fost corect înțelese. Dar avem pe de altă parte articolul 6, alineatul 9 și articolul 3, alineatul 2, care reglementează situațiile specifice mult diferite de la o școală la alta, de la un județ la altul. Situația este diferită într-o școală în care rata de infectare este peste șase la mie, peste unu la mie față de o școală în care rata de infectare în localitate este 18, 19 sau 20 la mie. Situația este diferită într-o școală în care avem un caz de îmbolnăvire sau de carantină în rândul cadrelor didactice, sau niciun caz, față de situația în care avem 10 – 15 cazuri de îmbolnăvire. Aceste lucruri pot fi cunoscute doar la nivelul școlii”, a spus ministrul Educației.

Acesta mai declara că fiecare școală poate trece la online, în cazul în care situația infectărilor devine din ce în ce mai dificilă. El a vorbit și espre lipsa resurselor, din momentul în care numărul cadrelor didactice carantine este prea mare, iar cursurile nu mai pot fi susținute.

”Situația este diferită într-o școală care are clase cu număr redus de elevi și în care se învață într-un singur schimb, față de o școală în care sunt trei schimburi cu efective duse la maximum din perspectiva numărului de elevi. Aceste situații sunt cunoscute doar la nivelul școlii și atunci separat de regulile generale, cunoscute, cele două, avem o posibilitatea trecerii în online a oricărei școli din România, se emite această solicitare prin conducerea școlii, care este singura capabilă să cunoască realitățile din acea școală.

Situația este de solicitare către inspectoratul școlar județean, dacă școala, din lipsă de resurse, nu are suficiente cadre didactice, pentru că sunt în carantină sau sunt infectate, deci nu pot veni la școală cu prezență fizică, iar rata de infectare este atât de mare în localitatea încât o mare parte din părinți își exprimă îngrijorarea și refuză să își trimită copiii la școală. Am luat legătura cu inspectoratele și ele vor aproba aceste solicitări indiferent de numărul lor”, a spus, luni, Sorin Cîmpeanu.