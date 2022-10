Pensionări pe bandă rulantă! O judecătorie din România duce lipsă de personal: Vom funcționa cu două treimi din schemă

Tribunalul Vâlcea are mari probleme cu personalul, asta după ce un număr mare de magistrați au ieșit la pensie, spune președintele Adrian Gheorghiță, care adaugă că o treime din posturi sunt vacante. Acesta a mai spus că sunt programate plecări și în lunile care vor urma.

„La acest moment avem 12 posturi vacante. Începând de mâine (miercuri, n.r.) vor fi 13 posturi vacante, iar începând cu data de 2 noiembrie vor fi 14 posturi vacante dintr-o schemă de 39 de judecători. Asta înseamnă că vom funcţiona cu două treimi din schemă. Mai avem o colegă care a trimis cerere de eliberare din funcţie de la 1 ianuarie, deci încă un post care va fi vacant, plus că avem în procedura de promovare de la Tribunalul Vâlcea la Curtea de Apel trei domni judecători. Deci ne vom duce la 18 posturi vacante”, a spus preşedintele Tribunalului Vâlcea.

Unde sunt înregistrate cele mai numeroase plecări?

Președintele Tribunalului Vâlcea a mai spus că cele mai multe plecări prin pensionare au loc la secția I Civilă, acolo unde există și cea mai ridicată pondere a activității în instanță.

„Din fericire, numărul de dosare intrate în 2022 a scăzut faţă de 2021, asta pentru că în 2021 crescuse artificial ca urmare a pandemiei din 2020, când jumătate de an practic nu s-au înregistrat dosare noi. A scăzut volumul de dosare intrate, însă având în vedere lipsa de personal, a crescut volumul de dosare pe judecător şi deja a început să se reflecte în datele statistice. Avem doar coeficientul «bine» la redactări interne şi «satisfăcător» la vechime dosare în stoc. În niciun an Tribunalul Vâlcea nu a avut satisfăcător la acest coeficient, adică sunt multe dosare de peste un an şi jumătate”, a mai spus Adrian Gheorghiţă.

Motivele din spatele valului de pensionări

Președintele Tribunalului Vâlcea mai spune că valul de pensionări din această perioadă are loc din cauza incertitudinii în ceea ce privește statutul magistraților. De asemenea, el a mai spus că în celelalte instanțe din județ nu sunt momentan probleme în ceea ce privește lipsa de personal, cu toate că mai există câteva posturi vacante.