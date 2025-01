Se golește România?! E ultima șansă de a ne mai salva: „Fără precedent în istoria modernă”

Un nou studiu evidențiază un trend global alarmant: numărul nașterilor este mult sub nivelul necesar pentru a menține populațiile actuale în multe state. Aproximativ două treimi din populația globală trăiesc în țări unde rata fertilității este sub „rata de înlocuire” de 2,1 copii per familie. Această situație este întâlnită și în Uniunea Europeană, unde rata fertilității în 2022 era de doar 1,46 copii per femeie.