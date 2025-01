Dayton, un oraș de aproximativ 135.000 de locuitori, adună este recunoscut pentru centrul său spațios, presărat cu galerii de artă, cafenele la modă și magazine. O Mecca a artei, cumpărăturilor și gastronomiei. Pe lângă atmosfera sa relaxată și boemă, Dayton este considerat drept unul dintre locurile cu cele mai mici costuri ale vieții din SUA. Orașul ocupă locul șase în lista Realtor.com din 2024, cu cele mai accesibile orașe.

De fapt, mulți îl consideră un candidat serios pentru pentru vacanțe cu buget redus și un loc ideal pentru a trăi, potrivit Islands.com.

Explorați locul de naștere al aviației și Dayton Arcade

În fruntea listei Realtor.com care include orașele cu cel mai mic cost al vieții se află orașul de graniță McAllen, o destinație plină de viață din sudul Texasului.

Pe locul doi se află orașul Wichita, Kansas, o bijuterie adesea subestimată care găzduiește Joyland, unul dintre cele mai terifiante parcuri de distracție abandonate din America. Deși este mai jos pe această listă, Dayton merită o vizită pentru oferta mare de cumpărături și opțiuni de luat masa.

Dayton este cunoscut ca fiind locul de naștere al aviației pentru că este orașul natal al lui Orville și Wilbur Wright și locul multor experimente în aviație. Pasionații de avioane trebuie să viziteze Parcul istoric național ”Dayton Aviation Heritage”, unde se poate admira magazinul de biciclete al fraților Wright, unul dintre primele lor avioane și un câmp de zbor.

Apoi, vă puteți plimba prin centrul orașului Dayton. Un loc minunat care trebuie văzut îl reprezintă picturile murale ”Land of Funk” de pe Stone Street (cunoscută sub numele de Land of Funk Way), chiar în afara centrului orașului. Strada conține 20 de picturi murale colorate, cu simboluri ale muzicii din regiune, cum ar fi The Ohio Players și Heatwave.

Apoi, îndreptați-vă spre superba Dayton Arcade, cu o impresionantă cupolă de sticlă, cu opțiuni de mâncare și galerii, toate adăpostite de această structură de la începutul secolului al XX-lea. Dayton Arcade este o adevărată frumusețe arhitecturală.

Apoi, faceți cumpărături până când ajungeți la 2nd Street Market, o piață de vechituri în care vânzătorii locali vând orice, de la gemuri și jeleuri până la haine și lucruri de decorat casa.

Explorați statul Ohio dincolo de Dayton

Există câteva festivaluri extrem de populare în Dayton. Începeți noul an cu Săptămâna Restaurantului Dayton. În iunie, au loc două festivaluri care se desfășoară chiar în afara limitelor orașului Dayton: Celtic Ohio din Waynesville, care celebrează istoria și cultura populației irlandeze din regiune, precum și Festivalul Căpșunilor din Troy, unde puteți gustați câteva delicii locale.

Dacă vă aflați în Dayton în preajma sărbătorilor de iarnă, faceți o excursie de o zi la pitorescul Findlay, un mic orașel din Ohio care se transformă într-un paradis de Crăciun, vizitat de sute de localnici. Există multe lucruri distractive și interesante și în alte părți ale Ohio, de la superbul Lac Erie la pădurea națională sălbatică Wayne.

Prețuri accesibile ale caselor și chirii mai mici decât media

Dayton este, mai presus de orice, un oraș în care costul vieții este foarte mic. Aici intră inclusiv prețurile accesibile ale caselor, precum și chirii mai mici decât media.

În general, Ohio este unul dintre cele mai accesibile state din SUA. Pe lângă Dayton, statul Ohioa are alte două orașe în top 10 al celor de la Realtor.com: Toledo, pe locul 4, și Akron pe locul 8