Peste 82% dintre români vor primi pensii mai mari

Se face dreptate! Peste 82% dintre pensionari vor primi pensii mai mari, în urma recalculării, a dat asigurări ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura Oprescu. A făcut marele anunț la TV pentru a opri speculațiile apărute în spațiul public pe tema cifrelor din recalcularea pensiilor.

Astfel că, din această lună, peste 3,85 milioane de pensionari vor avea venitul lunar mai mare, iar un milion de pensii vor îngheța. 13,1% dintre pensionari vor rămâne cu același cuantum în plată și vor beneficia de indexare din ianuarie 2025.

„Peste 82% dintre români au primit decizii de recalculare cu creșteri ale pensiilor. Avem aproximativ 13,1% dintre pensionari care rămân cu același cuantum în plată în 2024 și care vor beneficia de indexare din ianuarie 2025. De asemenea, avem circa 4,4% dintre pensionari, aproximativ 200.000 de români, care pe legile anterioare au avut un cuantum al pensiei mai mare decât alți români, care au muncit și contribuit la fel, dar cărora le-am protejat drepturile”, a spus ea într-o intervenție pentru România TV.

De altfel, 66% dintre cei care au muncit în condiții grele au beneficiat de majorări ale pensiilor, după recalculare.

Cum se calculează pensiile?

Creșterea venitului depinde foarte mult de numărul de ani pe care cei vizați i-au muncit după cei 25 de ani necesari ieșirii la pensie. Pensionarii care au lucrat mai mult de 25 de ani vor primi puncte bonus, numite „puncte de stabilitate”, care vor fi adăugate la pensia lor recalculată, oferindu-le astfel o mărire suplimentară.

Aceasta este o veste bună mai ales pentru cei care au avut salarii mici, deoarece pensiile lor pot ajunge chiar să se dubleze. Începând din acest an, acești pensionari primesc puncte suplimentare de stabilitate.

Cu cât au avut o perioadă de muncă mai lungă și constantă, fără pauze mari, cu atât primesc mai multe puncte, ceea ce se traduce prin pensii mai mari. În unele cazuri, pensia primită de la stat poate chiar să se dubleze. Practic, pentru fiecare an lucrat peste cei 25 de ani de muncă, se adaugă următoarele puncte la pensie:

0,50 puncte pe an pentru anii 26 – 30;

0,75 puncte pe an pentru anii 31 – 35;

1 punct pe an pentru anii 36 – 40 și mai departe.

Valoarea fiecărui punct bonus este de 81 de lei

Astfel, pensia finală se calculează adunând punctele din contribuție, punctele de stabilitate și cele din perioadele asimilate (în care nu s-a contribuit direct). După ce se obține totalul punctelor, acesta se înmulțește cu valoarea unui punct de referință pentru a stabili pensia finală.

Tipuri de puncte pentru pensie: