Un cutremur puternic nu va lovi România în perioada următoare. Gheorghe Mărmureanu îi liniștește pe români

Miercuri dimineața, Gheorghe Mărmureanu, i-a liniștit pe români cu privire la un posibil cutremur cu o magnitudine mare, în România. Intervenția sa vine în contextul în care, în noaptea de marți spre miercuri, a avut loc un cutremur de 4,7 grade pe scara Richter.

El spune că activitatea seismică din zona Vrancea este atent monitorizată și că aceasta este normală, un cutremur puternic fiind exclus.

”E absolut normală. Anul trecut, în ianuarie, a fost tot un cutremur de 4,7 la o adâncime tot de 130 de km-131 și efecte importante au avut către la Galați, Chișinău și o parte din Muntenia. Vrancea e un sistem tectonic unde cutremurele de mare adâncime au loc în mod curent. În momentul de față, Institutul are înregistrare seismică modernă, aș putea spune cred că cea mai modernă din Europa, și datele noastre confirmă altă observație că în ultimii 30 de ani s-au observat și s-au înregistrat cutremure foarte adânci. Între 160 de km și chiar 130 km. De fapt, acestea sunt adâncimile pentru cutremurele vrâncene, care se deosebesc de cutremurele din altă zonă. Un cutremur de adâncimea asta devine periculos când magnitudinea depășește 6. (…) Nu se pune problema unui cutremur catastrofal”, a afirmat Gheorghe Mărmureanu.

Legătura dintre fenomenele astronomice și activitatea seismică

Directorul onorific al Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP) a vorbit și despre o posibilă legătură între fenomenele astronomice și activitatea seismică, în contextul în care, miercuri, are loc singura eclipsă totală de lună din acest an, în același timp cu ”luna sângerie”. Este momentul din an în care Luna este la cea mai mică distanță de Pământ. El spune că există diverse teorii dar care nu au niciun rezultat concret.