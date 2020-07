În 2009, KFC deschidea primul restaurant de tip Drive-Thru de pe teritoriul României, oferindu-le consumatorilor posibilitatea de a comanda produsele preferate on the go, din confortul mașinii. De-a lungul timpului, acest tip de serviciu a reprezentat un punct-cheie al strategiei Sphera Franchise Group, pentru că răspunde noilor nevoi și comportamente de consum. Mai mult decât reducerea timpului de așteptare și posibilitatea preluării facile a produselor preferate, KFC a pus la dispoziția consumatorilor și alte facilități tehnologice care să completeze experiența specifică de brand.

Noul restaurant KFC, situat în parcarea Vulcan Value Center, localizat în București, Strada Mihail Sebastian 88, are o suprafață de aproximativ 350mp, dispunând, de asemenea, și de 24 de locuri la terasă, de care clienții se pot bucura în condiții sigure. Pentru a se alinia actualelor măsuri de siguranță stabilite de către autorități, în unitate au fost montate ecrane de protecție în zonele de plată și preluare comenzi, iar angajații sunt dotați cu mănuși și măști de unică folosință. Suprafețele din bucătarie și din întreaga locație sunt dezinfectate de mai multe ori pe zi, în incintă sunt amplasate recipiente cu dezinfectanți și este încurajată plata cu cardul. În plus, unitatea KFC este prima dotată cu meniuri digitale în exteriorul locației, în completarea celor din interior, precum și cu dispozitive de tip kiosk care ușurează procesul de comandă.

Siguranța clienților, pe primul loc

„Chiar dacă traversăm un context plin de provocări, ne bucurăm de faptul că putem continua planurile de dezvoltare stabilite pentru acest an. Astfel, adăugăm în portofoliul KFC o nouă unitate, de această dată una de tip Drive-Thru, investind într-un serviciu care funcționează foarte bine în România, cu atât mai mult în această perioadă. Reușim astfel să fim și mai aproape de consumatorii noștri, care pot beneficia de produsele lor preferate și în această nouă locație. Am luat toate măsurile de siguranță pentru a respecta standardele sanitare impuse de autorități, în contextul pandemiei, în completarea celor specifice brand-ului. Avem încredere că, prin adaptarea riguroasă la noile norme și respectarea modelului de business puternic ce ne caracterizează, vom reuși să depășim această etapă. Desigur, vom continua să venim în întâmpinarea clienților noștri cu oferte noi și servicii de calitate, așa cum i-am obișnuit”, a declarat Marian Gogu, Director General, KFC România.

De asemenea, odată cu dezvoltarea acestei locații din București, KFC creează noi locuri de muncă și angajează 50 de persoane în funcţii precum: Lucrător Bucătărie, Casier, Bucătar, Asistent Manager. Angajarea nu este condiționată de experiența anterioară de lucru, principalele calități ale membrilor echipei fiind atitudinea pozitivă, motivația și dorința de dezvoltare în domeniu.