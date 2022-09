Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a vorbit miercuri, în cadrul ședinței de Guvern, despre creșterea burselor sociale și de merit acordate elevilor din România.

„De bursă socială beneficiază de la bugetul de stat absolut toți elevii aflați în dificultate din perspectiva socio-economică. Este vorba, în primul rând, de proveniența din familii cu venituri reduse, la care se adaugă absolut toți copiii care au probleme cronice, la care se adaugă copiii cu dizabilități, la care se adaugă orfanii de unu sau ambii părinți.

Toate aceste categorii de elevi vor primi și primesc – avem hotărârea de Guvern astăzi pe agendă – burse sociale într-un cuantum de 200 de lei. În anul 2020 a fost 100 de lei, înainte de anul 2020 a fost de doar câțiva lei.

Dacă am extinde bursele sociale și la elevii proveniți din familii cu venituri mari sau foarte mari, am avea dificultăți tocmai cu plata acestor burse copiilor care sunt în dificultate și care au nevoie de aceste burse. Este un mod prin care am clarificat acest sistem. Este un mod care pregătește noul sistem ce va intra în vigoare odată ce vor fi adoptate legile educației – „România Educată”, a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, în ședința de Guvern.

Se dau mai mulți bani pentru olimpici. Ce sumă vor primi?

Totodată, Sorin Cîmpeanu a vorbit și de premiile pe care statul le asigură elevilor care dobândesc rezultate și realizează performanță la olimpiadele naționale și internaționale. Potrivit ministrului, aceste premii vor crește, astfel, elevii premiați vor primi mai mulți bani ca până acum.

„Este vorba de o creștere până la 20.000 de lei pentru cei care la olimpiade internaționale sunt medaliaţi cu aur absolut, deci punctaj maxim; de 15.000 de lei medalii de aur; 12.500 de lei argint și bronzul – 10.000 de lei. Este vorba de o creștere semnificativă, de asemenea, pentru olimpiadele regionale a premiilor.

Este vorba de o creștere – mi-e greu să o calific – de la 22 de lei per elev, cât se primea, 22 de lei per elev pentru premiul I la olimpiadă națională pe echipe. Într-o echipă de 20 de elevi, spre exemplu, fiecare elev primea 22 de lei pentru premiul I la olimpiadă națională, conform unei hotărâri de guvern din anul 2016.

Prin hotărârea de Guvern de astăzi, creștem la 600 de lei pe elev – premiul întâi la Olimpiada Națională, de la 22 la 600 de lei, deci inclusiv recunoașterea valorii în concursurile naționale este reglementată prin această hotărâre de guvern. Toate aceste premii se plătesc din bugetul Ministerului Educației, sunt asumate”, a spus ministrul Educației.

Se extinde programul „Masa Caldă”

De asemenea, ministrul Educației a vorbit și despre extinderea programului „Masa Caldă”, astfel încât cel puțin un milion de elevi în România să beneficieze de o masă caldă la școală.

„Avem o hotărâre de guvern și o ordonanță de urgență prin care extindem cu încă 50 de școli programul ‘Masă caldă’ – este un element extrem de important care vine în pregătirea Proiectului Legii educației ”România educată”, în care extinderea se face nu la 300, nici la 350 de școli ci, așa cum s-a agreat în discuțiile anterioare, la un milion de elevi, cel puțin un milion de elevi în România să beneficieze de masă caldă după adoptarea acestor legi”, a mai spus ministrul Sorin Cîmpeanu.