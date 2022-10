Românii care au nevoie de ajutoare pentru încălzire în perioada de iarnă pot depune cereri pentru a primi bani de la stat începând cu data de de luni, 3 octombrie. Astfel, există o serie de condiții cu privire la ajutoarele pentru încălzire în sezonul 2022-2023. Practic, ele se se acordă în cadrul a patru surse de încălzire: energie termică, gaze naturale, energie electrică şi alte surse de încălzire cum ar fi lemne, combustibili solizi sau petrolieri, iar sumele diferă de la un caz la altul. De asemenea, depinde mult și venitul pe care îl înregistrează fiecare persoană care cere acest ajutor de la stat.

Se dau bani gratis de la stat. A intrat în vigoare de luni, 3 octombrie. Toți românii trebuie să depună cererea

Conform normelor din 2022, pentru a putea beneficia de ajutoare, cetățenii care le solicită trebuie să aibă venituri maxime de 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiilor) şi de 2.053 lei (persoane singure). Mai mult, în afară de ajutorul pentru energie termică, în cazul căruia compensarea se calculează în funcție de consum, valorile maxime ale celorlalte ajutoare care pot fi acordate sunt: 250 lei (gaze naturale), 500 lei (energie electrică) şi 320 lei (alte surse de încălzire).

Condiții privind ajutorul pentru încălzirea cu energie termică

Vorbind de încălzirea termică (în sistem centralizat), de valorile maxime ale ajutorului beneficiază acei solicitanți care au venituri de sub 200 lei, iar, în celelalte cazuri, ajutorul scade cu 10 % în funcţie de venituri.

Ajutor pentru încălzirea cu gaz, în valoare de 250 de lei, urmează același principiu de scădere cu 10% pentru fiecare treaptă de venit.

Valorile ajutorului pentru încălzirea cu lemne, în valoare de 320 de lei, oferă un supliment lunar pentru energie de 20 de lei, care ajunge până la 320 de lei atunci când veniturile pe membru de familie sunt de 200 de lei.

Ultima categorie de beneficiari, dintre cele 10 stabilite în funcție de venituri, este 1.280,1 – 1386 lei, iar ajutorul maxim ajunge la 20 de lei.

Ajutoare de 500 de lei pentru energia electrică

Valorile ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică este mai mare, și ajunge la 500 de lei, în condițiile în care energia electrică s-a scumpit enorm în ultimul an. În ceea ce priveşte suplimentul lunar de energie, acesta este cuprins între 10 şi 70 lei, în funcţie de sursa de încălzire. În cazul energiei termice, o persoană care are venituri de sub 200 lei, cuantumul integral al facturii reprezintă valoarea compensată. În situaţia beneficiarului care are venitul cuprins în ultima treaptă de sprijin, compensarea procentuală va fi de 10% din cuantumul facturii.

Care sunt condițiile

Solicitanţii trebuie să depună la DAS documente precum: acte doveditoare privind identitatea, veniturile, starea imobilului (proprietate, închiriere, folosinţă) şi facturi privind utilităţile avute. Important de ştiut este că, în stabilirea venitului total al familiei nu se iau în considerare sume provenite din: alocaţia pentru susţinerea familiei, alocaţia de stat pentru copii, prestaţii sociale şi buget personal complementar (prevăzute de Legea 448/2006), burse şcolare şi alte drepturi pentru copii, elevi şi tineri (inclusiv stimulentul educaţional, programul „Bani de liceu” etc.), venituri obţinute de zilieri, ajutoare de stat acordate în situaţii excepţionale (despăgubiri, sprijin financiar etc.) şi ajutoare sociale pentru participarea la programe de formare profesionale.

„În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere a unor bunuri care duc la excluderea acordării ajutorului social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se acordă. Dacă însă bunul existent este dat în folosinţă unei alte persoane, în cerere se vor trece veniturile obţinute ca urmare a valorificării acestor bunuri şi se va putea beneficia de ajutorul pentru încălzire şi stimulentele pentru energie”, a mai arătat DAS.

În cazul persoanelor care nu au venituri, acestea trebuie să depună o adeverinţă de venituri eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Locale. Potrivit DAS, solicitările primite până la data de 20 noiembrie 2022 vor fi aprobate începând cu luna noiembrie 2022. După această dată, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie 2022.

Ce venituri nu se iau în calcul

„Ajutorul pentru încălzire se va acorda pentru sursa principală utilizată (ex: energie termică, gaz metan, energie electrică, combustibili solizi sau gazoşi), iar suplimentele de energie se vor acorda pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate, şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie”, se arată într-o informare a Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS), instituţie prin intermediul căreia primăriile oferă ajutoarele de încălzire.