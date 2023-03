Ministrul Familiei Gabriela Firea anunță că a inițiat un proiect prin care propune introducerea acordării tichetelor cadou cu ocazia Zilei Bărbatului, care se celebrează anual pe 19 noiembrie: „Egalitatea de șanse nu este doar despre drepturile femeilor, ci și despre cele ale bărbaților, discriminați mai puțin ce-i drept”.

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Șanse continuă, astfel, demersurile de promovare a principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați: „De cele mai multe ori, femeile sunt discriminate, dar trebuie să recunoaștem și situațiile în care domnii sunt dezavantajați”.

Ministerul Familiei, în colaborare cu specialiștii ANES, propune o modificare a Codului fiscal care vine în sprijinul bărbaților.

„Legea 22/2016 stabilește ca date oficiale 8 Martie – Ziua Femeii şi 19 noiembrie – Ziua Bărbatului. Codul fiscal permite angajatorilor să ofere tichete cadou doamnelor şi domnişoarelor pe 8 Martie, cu ocazia Zilei Femeilor. Ne dorim, printr-un proiect de modificare a Codului Fiscal, ca angajatorii să poată acorda și domnilor un astfel de tichet în valoare de 300 de lei, scutit de impozite. Singura condiție este ca acest beneficiu să fie prevăzute în contractul de muncă, fie el colectiv sau individual, sau în regulamentul intern al instituţiei”, arată Gabriela Firea.

Preşedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, a vorbit despre viitorul candidat la primăria Capitalei. Întrebat dacă există varianta ca PNL să candideze împreună cu PSD la primăria Capitalei, în care social-democraţii să o susţină pe fostul primar Gabriela Firea, iar liberalii să ia trei primării de sector, Burduja a arătat că nu a auzit o asemenea variantă şi a reiterat că, personal susţine varianta ca PNL să aibă candidaţi proprii „peste tot în Bucureşti”.

„N-am auzit o asemenea variantă. Eu aş susţine, cu mare plăcere o variantă în care Partidul Naţional Liberal are candidaţi peste tot în Bucureşti. Şi vă vorbesc din experienţă proprie. Noi, la Sectorul 1, în 2020, am susţinut candidatul unui alt partid, USR, un candidat care, pe mine personal m-a dezamăgit. Şi a dezamăgit foarte mulţi cetăţeni din Sectorul 1. Eu acum trebuie să vin iarăşi în faţa acestor cetăţeni şi să îmi crape obrazul că promisiunile pe care noi le făceam în campania electorală, în parteneriat cu doamna Armand, nu pot fi îndeplinite, pentru că dânsa nu înţelege să facă un parteneriat. (…) Cred că PNL are suficient de mulţi lideri la nivel local care pot să garanteze performanţa în administraţia locală”, a declarat Sebastian Burduja.