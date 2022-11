Guvernul României va oferii premii în bani elevilor și studenților care câștigă competiții internaționale

Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la București, a anunțat marți, 29 noiembrie 2022, că elevii și studenții care vor obține locurile 1, 2 sau 3 la competițiile internaţionale vor beneficia de premii în bani din partea statului român.

Potrivit spuselor sale, valoarea premiilor pe care Guvernul de la București le-a aprobat marți vizează recunoașterea performanței echipelor de bursieri și se raportează la fiecare participant. Dan Cărbunaru a explicat că elevii care câștiga premiul 1 vor primi 15.000 de lei per participant (3.000 de euro), elevii care vor câștiga premiul 2 vor primi 9.000 de lei per participant și elevii care vor câștiga premiul 3 vor primi 6.000 de lei per participant.

„O altă hotărâre de Guvern aprobată astăzi și care vizează programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare granturi pentru tineri cercetători ”Regele Carol ” – asigură o flexibilizare, o claritate a procesului de acordare a acestui grant, făcându-l operațional complet și actualizând valorile acestor granturi pentru a deveni atractive pentru studenți”, a declarat, marți, Dan Cărbunaru la finalul ședinței de guvern.

Laureații la olimpiade internaționale vor primi până la 6.000 de euro pe an

Acesta a precizat, totodată, că premiile în bani acordate laureaților la olimpiade internaționale sunt mult mai mari. De exemplu, statul român va oferi 6.000 de euro pe an pentru medalia de aur premiul 1, în loc de 4.000 de euro, cum era până acum. 5.500 de euro pe an pentru medalia de argint, respectiv premiul 2, în loc de 3.500 de euro cum era până acum, și 4.500 de euro pe an pentru medalia de bronz, adică locul 3, față de 3.000 de euro valoarea anterioară.

Laureații la olimpiadele naționale vor primi 4.000 de euro pe an pentru medalia de aur, față de 3.000 de euro valoarea anterioară, 3500 de euro pe an pentru medalia de argint sau pentru premiul 2, față de 2.500 de euro varianta anterioară, și pentru medalia de bronz, respectiv premiul 3, 3.000 de euro, premiu mărit de la 2.000 de euro varianta anterioară.

De asemenea, sunt măriri de câte 1.000 de euro și pentru valoarea premiilor acordate pentru mențiuni, atât pentru olimpiadele internaționale, cât și pentru olimpiadele naționale. În plus, pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau pentru protecția dreptului de proprietate intelectuală, s-a dublat valoarea premiilor la 1.000 de euro pe an pentru fiecare participant la grant, de la 500 de euro anual.

„În același domeniu v-aş semnala și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics -cunoscut mai degrabă sub numele de ELI-NP, un act normativ care vizează reaprobarea acestor indicatori pentru un proiect important implementat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”, aflat în coordonarea Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării.

În primă lectură a fost prezentat textul ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 109 din 2011, privind ordonanța corporativă a întreprinderilor publice. Forma finală o vom prezenta în detalii în momentul în care ea va fi și aprobată ca atare în guvern” a adăugat Dan Cărbunaru, potrivit RADOR.