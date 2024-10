Adriean Videanu, fost ministru al Economiei, și soția sa au fost opriți de autoritățile vamale germane pe aeroportul din Munchen. Cuplul transporta bijuterii în valoare de 650.000 de euro, printre care un ceas de 150.000 de euro și un colier de aproape 500.000 de euro.

Autoritățile germane au considerat că bunurile respective nu au fost declarate în conformitate cu legislația vamală a Uniunii Europene, transmite Digi24.

Videanu a confirmat incidentul pentru G4Media, menționând că situația a fost generată de necunoașterea regulilor europene privind taxarea bunurilor de valoare. Fostul ministru a explicat că bijuteriile au fost cumpărate din Elveția și că a avut toate documentele și facturile necesare.

Cu toate acestea, oficialii germani i-au cerut să plătească taxele vamale în Germania, fiind primul stat UE prin care a trecut în tranzit spre România.

Adriean Videanu a explicat că, din punctul său de vedere, taxele ar fi trebuit plătite în România, deoarece acolo are reședința fiscală. El a precizat că va contesta decizia autorităților germane, considerând că există o interpretare greșită a regulilor UE.

Am plătit taxele cerute, dar le-am comunicat că voi contesta administrativ decizia, pentru că eu cred că e normal să plătesc TVA acolo unde am reședința fiscală, adică în România”, a spus acesta, potrivit sursei citate.

Videanu a explicat că incidentul a fost o neînțelegere legată de legislația UE, menționând că nu știa că taxele trebuie plătite în primul stat membru al Uniunii în care a intrat.

„Bunurile au fost oprite, temporar, în custodia statului german, iar a doua zi am plătit obligațiile ce ne-au fost impuse. Am achitat toate taxele și am credința că, săptămâna viitoare, ne vor fi returnate bunurile respective”, a spus Videanu şi pentru Gândul.