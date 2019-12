Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, este hotărât să acţioneze cu fermitate în cazul angajaţilor din minister care sunt implicaţi în activităţi infracţionale. El a dat asigurări că acţiunile de curăţenie în MAI vor continua. Marcel Vela a ţinut să sublinieze că acestea sunt cazuri excepţionale, pentru că există mulţi poliţişti profesionişti, de valoare.

“Astăzi, în Vaslui a fost un caz în care un polițist a fost documentat că ar avea legături cu rețelele infracționale. Există, ca în orice zonă, și oameni care greșesc. Dar bucuria și satisfacția mea este că, în același timp, există polițiști de valoare, profesioniști, care iau atitudine. […] Reușim să destructurăm asemenea rețele și să scoatem la lumină asemenea cazuri, precum, ieri, la Caraș-Severin sau astăzi la Vaslui”, a precizat ministrul de Interne.

Românii trebuie să aibă din nou încredere în Poliţia Română

Marcel Vela a mai declarat că el îşi doreşte să crească încrederea românilor în acest minister şi nu să ascundă gunoiul sub preş.

“Dacă ne facem că nu vedem ce se întâmplă în lumea reală, pentru că sunt polițiști care au avut conexiuni cu lumea interlopă, atunci ascundem gunoiul sub preș! Eu vreau ca ministru să cresc încrederea oamenilor în acest minister. Am început curățenia și am arătat că cei care nu își fac datoria, pleacă din sistem! Este simplu. […] Infractorii nu stau pe loc!”, a explicat ministrul Marcel Vela, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Te-ar putea interesa și: